Мертвые души и хищение 11 млн тенге: в Жетысуской области осудили директора яслей-сада по делу о мошенничестве

Замруководителя Жамбылского филиала "КазАвтоЖол", генподрядчик и эксперт технадзора приговорены к тюремному заключению

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Тараз. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 26 декабря Кордайским районным судом осуждены заместитель руководителя Жамбылского областного филиала "КазАвтоЖол" Даурен Тультаев, руководитель проекта подрядной организации ТОО "ДорСтрой" и эксперт технического надзора ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг", - 26 декабря Кордайским районным судом осуждены заместитель руководителя Жамбылского областного филиала "КазАвтоЖол" Даурен Тультаев, руководитель проекта подрядной организации ТОО "ДорСтрой" и эксперт технического надзора ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг", сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.





Они признаны виновными в растрате бюджетных средств в размере свыше 296 млн тенге при строительстве, расширении и реконструкции пункта пропуска "Кордай" на казахстанско-кыргызской границе", - рассказали в Антикоре.





Хищение совершено путем подписания актов невыполненных работ, двойной оплаты одних и тех же видов работ, завышения стоимости и недопоставки оборудования.





Замглавы филиала "КазАвтоЖол" и глава подрядной организации получили по 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься дорожно-строительными работами и предпринимательской деятельностью в сфере строительных работ сроком на 10 лет соответственно.





Эксперт технадзора приговорен к семи годам колонии с лишением права заниматься оказанием инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности сроком на 10 лет.





Судебный акт не вступил в законную силу.



