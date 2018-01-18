Атырау. 18 января. Kazakhstan Today - В суде №2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя руководителя городского отдела ЖКХ К.К., обвиняемого по части 2 статьи 366 УК РК, передает Kazakhstan Today.

Как установлено в суде, подсудимый К.К., работая в должности заместителя руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в декабре 2017 года получил взятку в размере 300 000 тенге за оказанную помощь при получении квартиры по государственной программе, сообщили в пресс-службе горсуда №2.

В судебном заседании подсудимый добровольно изъявил желание заключить процессуальное соглашение о признании вины с прокурором, в связи с чем приговором суда утверждено процессуальное соглашение.

Согласно данному соглашению, подсудимому К.К. назначено наказание в виде штрафа в размере 60-кратной суммы взятки, то есть 18 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, заключили в суде.

Просмотров: 4545