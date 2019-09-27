Наиболее коррумпированную организацию в системе КУИС назвали в Антикоррупционной службе РК

Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - Наиболее коррумпированную организацию в системе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК назвали в Антикоррупционной службе РК, передает Kazakhstan Today.

Отдельно следует отметить коррупционные проявления в уголовно-исполнительной системе и РГП "Енбек". В числе руководителей учреждений уголовно-исполнительной системы, осужденных за коррупцию, можно отметить начальников учреждений по Алматы и Алматинской области Касымбекова (осужден к штрафу в сумме 5,9 млн тенге за хищение), по Астане Абен и его заместителя Мусаева (Абен осужден к лишению свободы на 3 года, Мусаев к лишению свободы на 2 года), по Алматинской области Джамбулова. Вместе с тем, несмотря на то, что РГП "Енбек" призвано обеспечивать занятость и материально-техническую поддержку осужденных, предприятие фактически со своими задачами не справляется и является наиболее коррумпированным в системе КУИС", - заявил на брифинге следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов.

По его словам, "за последние три года в отношении должностных лиц РГП "Енбек" зарегистрировано более 30 преступлений, по ним в том числе осуждены руководители филиалов РГП "Енбек-Орал" Маркс (назначено наказание в виде штрафа в размере 700 МРП в сумме 1,4 млн тенге с конфискацией имущества), РГП "Енбек-Костанай" Шестюк (осужден к 6 годам лишения свободы за хищение в сумме 68,8 млн тенге), РГП "Енбек-Актобе" Кенжебаев (осужден к 5 годам лишения свободы за хищение в сумме 38 млн тенге), РГП "Енбек-Семей" Кусаинов (осужден к 7 годам и 5 месяцам лишения свободы за получение взятки в сумме 1,1 млн тенге)".

Кроме этого, приговором суда №2 Усть-Каменогорска к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями и покушения на получения взятки осужден управляющий РГП "Енбек-Оскемен" Кайназаров.

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