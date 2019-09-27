Бывший полицейский в Нур-Султане выманил $30 тыс. и 1 млн тенге под предлогом помощи осужденным при УДО

Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - В Агентстве РК по противодействию коррупции рассказали о недавних обвинительных приговорах в отношении полицейских, передает Kazakhstan Today.

Приговором суда Таласского района Жамбылской области за получение взятки в группе лиц в сумме 300 тыс. тенге, мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере и халатность к 7 годам лишения свободы осужден заместитель начальника отдела полиции Таласского района департамента полиции области майор полиции Алимбетов. Следователь этого же отдела, капитан полиции Махамбетов, осужден к штрафу в размере 9,9 млн тенге за получение взятки в группе лиц с Алимбетовым, сообщил на брифинге следователь 1-го департамента АПК Кайсар Баржаксынов.

Кроме этого, приговором суда №2 Есильского района Нур-Султана к 5 годам лишения свободы осужден бывший оперуполномоченный ОКП управления полиции Есильского района Арапбайулы, который, подстрекая к даче взятки должностному лицу, путем обмана завладел денежными средствами в сумме $30 тыс. и 1 млн тенге под предлогом оказания помощи осужденным при условно-досрочном освобождении.

Согласно приговору Сарыаркинского районного суда №2 Нур-Султана, за покушение на мошенничество к штрафу в размере 1,1 млн тенге осужден следователь следственного отдела УП района Сарыарка департамента полиции Нур-Султана старший лейтенант полиции Абишев.

Темирский районный суд Актюбинской области по факту злоупотребления должностными полномочиями приговорил к 10 месяцам ограничения свободы старшего госавтоинспектора ГРЭР ОАП отдела полиции Темирского района майора полиции Уразалина, который незаконно составлял экзаменационные листы без фактического приема теоретических и практических экзаменов.

Приговором районного суда №2 Байконырского района Нур-Султана к штрафу в размере 377 тыс. тенге осужден бывший старший инспектор специального батальона дорожно-патрульной службы департамента полиции Нур-Султана Шайзатов, который покушался на получение взятки за непривлечение к административной ответственности", - добавил Баржаксынов.

Также приговором Жетысуского районного суда Алматы к штрафу в размере 2 млн тенге осуждена главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям Жетысуского района департамента по ЧС Алматы Курмангалиева, которая получила взятку в сумме 100 тыс. тенге от директора ТОО за укрытие нарушений по соблюдению норм и правил пожарной безопасности.

Приговором Ордабасинского районного суда Туркестанской области осужден к лишению свободы на 4 года и 6 месяцев инспектор группы административной практики отдела полиции Ордабасинского района Тайгараев, который получил взятку в сумме 350 тыс. тенге за положительное решение по административному делу.

Как уточнили в ведомстве, перечисленные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, а также специальных званий офицеров полиции.

Напомним, приговором Уйгурского районного суда Алматинской области участковый инспектор отдела по делам несовершеннолетних местной полицейской службы Уйгурского района области М. Сопиев за незаконное лишение свободы и применение пыток осужден к трем годам лишения свободы.

В Павлодаре бывшего сотрудника органов внутренних дел признали виновным в совершении вымогательства и доведении до самоубийства молодого мужчины. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

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