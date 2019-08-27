Павлодар. 26 августа. Kazakhstan Today - В Павлодаре осудили экс-полицейского, по вине которого свел счеты с жизнью молодой мужчина, передает Kazakhstan Today.

Бывшего сотрудника органов внутренних дел Ермека Тайчика признали виновным в совершении вымогательства и доведении до самоубийства. При этом суд счел недоказанным обвинение в самоуправстве, оставив за ним право возместить причиненный в результате предъявленного обвинения вред, пишет портал " Павлодар-онлайн ".

Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 2 части 3 статьи 194, частью 1 статьи 105 УК РК, назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - зачитала приговор судья Мейрамгуль Абылгазина.

Также осужденный должен возместить представительские расходы в размере 940 тыс. тенге и 2 млн тенге в качестве морального вреда пострадавшей стороне. Под стражей он находится с ноября прошлого года.

Как напомнил портал, 31-летний павлодарец Асхат Абилов летом прошлого года, не выдержав постоянного давления и угроз со стороны Ермека Тайчика, выпрыгнул из окна и погиб. С бывшим полицейским их связывали отношения в сфере небольшого бизнеса. Осужденный под разными предлогами заставлял Абилова отдавать ему сотни тысяч тенге, составлять расписки о том, что он обязуется выплачивать крупные суммы, по телефону угрожал лишить его семью квартиры.

Мы не согласны с приговором, в том числе и в части изменения пункта статьи 105 (Доведение до самоубийства). Кроме того, досудебное расследование по статье 389 в Южном отделе полиции велось из рук вон плохо, вероятно, потому, что там в свое время работал подсудимый. И теперь его по этой статье оправдали", - отметила после заседания суда адвокат потерпевшей стороны Карлыгаш Жамалиденова.

Она добавила, что довести дело до суда удалось с большим трудом, а некачественная работа следствия затянула рассмотрение его в суде. Почти все экспертизы пришлось повторно проводить именно в этот период.

По данным портала, на многочисленные нарушения, с которыми велось следствие по уголовному делу, обратила внимание и судья.

Родные погибшего Асхата Абилова удручены тем, что подсудимый не признал своей вины.

Мы однозначно будем подавать апелляцию, так как считаем, что его несправедливо оправдали по 389-й статье. У моего брата отобрали машину, распродали по запчастям. У него остались вдова и двое детей от первого брака. Восьмилетний сын до сих пор звонит ему на мобильный. Он не может понять, что отец не ответит", - отметил брат погибшего Асхата Абилова Мирхат.

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