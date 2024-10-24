23.10.2024, 18:25 14081
Нанес ножевые ранения бывшему зятю: в Туркестане задержали подозреваемого в покушении на убийство
Возбуждено уголовное дело
Фото: polisia.kz
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Туркестан. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство, сообщает Polisia.kz.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство. Мужчина признался в содеянном. Подозреваемый взят под стражу", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
Подозреваемый на почве бытового конфликта нанес ножевые ранения бывшему зятю и скрылся с места происшествия. На его розыск был ориентирован весь личный состав полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", - добавили в полиции.
Ранее суд Мангистауской области приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Мангистау за покушение на убийство супруги.
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23.10.2024, 21:03 10486
В Мангистауской области осудили сына полковника полиции за сбыт наркотиков
Фото: Depositphotos
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Актау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сына заместителя начальника полиции Западно-Казахстанской области Талгата Арынова - Нуржана Арынова приговорили к 10 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, сообщает Lada.kz.
Государственный обвинитель просил назначить Нуржану Арынову 11 лет лишения свободы. Он и его защитники просили оправдать его. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность подсудимого, по делу не имелось. Вердиктом присяжных заседателей он признан виновным. Назначено 10 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, 15 мая 2024 года присяжные в Актау оправдали сына полковника полиции, обвиняемого в сбыте наркотиков. В прокуратуре сообщили, что в деле была собрана полная доказательная база, показания двух свидетелей и другие протоколы следственных действий, подтверждающие виновность подсудимого.
4 июня судебная коллегия по уголовным делам суда, рассмотрев ходатайство прокуратуры, его полностью удовлетворила и отменила оправдательный приговор суда присяжных. Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.
23.10.2024, 17:15 19031
Побег из ИВС в Талгаре: по факту халатности возбуждено уголовное дело
Фото: polisia.kz
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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - После побега подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки из изолятора временного содержания в Талгаре было возбуждено уголовное дело по факту халатности, сообщил в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.
Занимаемся, ищем, задержим (...) Ищем - это не так просто. Все меры принимаются. Служебное расследование проводим. Все наказаны будут. Дело возбудили по факту халатности. Привлечем к ответственности виновных", - заявил он.
Напомним, в Талгаре из изолятора временного содержания сбежал подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки. До этого беглец пытался совершить самоубийство.
23.10.2024, 16:22 22221
Похищение и убийство 23-летней девушки расследует полиция в Атырау
Задержаны двое подозреваемых, 24 и 25 лет
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Атырау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау задержаны подозреваемые в похищении и убийстве 23-летней девушки.
23-летняя жительница Атырау пропала 18 октября. Около 22.00 она вышла из дома № 11 микрорайона Авангард и не вернулась. Сегодня стало известно, что девушка погибла, сообщает издание "Мой город".
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, задержаны два подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Они водворены в изолятор временного содержания и подозреваются сразу по двум статьям уголовного кодекса - похищение человека и убийство.
Полиция проводит комплекс следственных действий. Иные подробности в интересах следствия не разглашаются.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области заведено уголовно дело по факту изнасилования несовершеннолетней. Задержаны 4 подозреваемых.
Также напомним, что в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось.
Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, предположительно все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
Дело о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда здоровью ушло в суд спустя 1,5 года.
23.10.2024, 15:27 24246
Очередное страшное преступление в Талгарском районе: четверо подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней
Фото: Depositphotos
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Конаев. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Четверых подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней девушки задержали в Алматинской области, заведено уголовное дело, сообщили в областном департаменте полиции.
По факту изнасилования несовершеннолетней полицией возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по горячим следам установлены, задержаны и водворены в ИВС все четверо подозреваемых лиц. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления. Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции", - говорится в сообщении департамента полиции.
О страшном преступлении сообщил в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
Как установлено следствием, в середине октября в поселке Туздыбастау четверо парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. По версии полиции, один из подозреваемых был знаком с жертвой ранее, возможно, даже дружил с ней. По крайней мере, когда девушка вышла из спортзала, он предложил подвести ее домой. Она ничего не заподозрила и согласилась сесть в автомобиль, где находились еще трое парней.После этого 16-летнюю жертву вывезли в пустынное место, где каждый из парней вступил с ней в половой контакт. Несмотря на ее крики и плач, друзья завершили начатое, после чего пригрозили девушке, что убьют ее родственников, если она обратится в полицию", - поделился подробностями журналист.
Несмотря на угрозы, заявление поступило в полицию. Козачков уточнил, что старшему подозреваемому 23 года, младшему - 18.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании малолетней сбежал из ИВС в Талгаре.
Напомним, в начале октября в Талгаре произошло убийство 16-летнего парня. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. По версии следствия, пожар начался снаружи дома.
Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
Прокуратура будет ходатайствовать об открытом судебном процессе ( в онлайн режиме) над убийцами парня.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
Также напомним, что в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось.
Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, предположительно все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявило затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
Дело о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда здоровью ушло в суд спустя 1,5 года.
23.10.2024, 12:01 28416
Более 1,2 тысячи попыток незаконного вывоза ГСМ пресекли на границе в Жамбылской области
Нефтепродукты перевозились автотранспортом с использованием дополнительно установленных бензобаков
Фото: Depositphotos
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Тараз. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 1,2 тысячи попыток незаконного вывоза горюче-смазочных материалов пресекли с начала 2024 года на границе в Жамбылской области, сообщает Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
В октябре департаментом пограничной службы по Жамбылской области на государственной границе пресечено 159 фактов незаконного перемещения горюче-смазочных материалов (...) С начала текущего года на данном участке предотвращено 1 205 случаев провоза ГСМ", - проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что нефтепродукты перевозились автотранспортом с использованием дополнительно установленных бензобаков, переоборудованных газобаллонов и различных хозяйственных емкостей.
Материалы по указанным фактам переданы в компетентные органы для принятия соответствующих мер", - добавили в пресс-службе.
Ранее Казахстан ввел запрет на вывоз автомобильным транспортом бензинов и дизтоплива.
23.10.2024, 10:59 30411
Нарколабораторию выявили в одном из частных домов в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками по противодействию наркопреступности МВД ликвидирована нарколаборатория в одном из арендованных частных домов Жетысуского района города Алматы, сообщает Polisia.kz.
Обнаружено и изъято синтетическое психотропное вещество "альфа-pvp" общим весом свыше полутора килограммов. Задержан подозреваемый, у которого при себе изъята "синтетика" весом более 100 граммов. Мужчина намеревался сбыть наркотики бесконтактным способом. Он водворен в изолятор временного содержания", - сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.
Полицией с начала года уже ликвидировано 52 нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято почти полтонны "синтетики", что в два раза больше, чем в 2023 году.
Напоминаем, что с октября 2021 года "синтетика" приравнена к тяжелым видам наркотиков. Уголовная ответственность за их хранение наступает с одного грамма. По указанному факту задержанному грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", - добавил спикер.
22.10.2024, 19:23 54571
Выпущенного под залог в 16 млн тенге жителя Шымкента арестовали
Санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца
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Шымкент. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда города Шымкента от 22 октября постановление специализированного следственного суда города об избрании меры пресечения в виде залога в отношении подозреваемого Т. отменено, сообщает пресс-служба суда.
В отношении подозреваемого Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Постановление вступило в законную силу. Остальные данные досудебного расследования не разглашаются", - сообщили в суде Шымкента.
Напомним, жителя Шымкента подозревают в стрельбе по знакомому. Якобы он стрелял в лицо. Ранее СМИ сообщали, на время досудебного расследования его отпустили под залог в 16 млн тенге.
Ранее волонтеры Lider.kz на своей странице в Сети опубликовали ориентировку о пропаже Ермека Жакипжанова. Позже на странице появилась информация, что он погиб. По данным СМИ, он являлся директором по работе с государственными институтами в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане компании Lenovo.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
22.10.2024, 16:01 53371
Несовершеннолетний мошенник обманул казахстанцев на 11 млн тенге
Аферист разработал план по оформлению на жителей столицы денежных кредитов через банковское приложение
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Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 20 граждан на 11 млн тенге обманул несовершеннолетний казахстанец через свою мошенническую схему, сообщили в прокуратуре Астаны.
Мошенник разработал план по оформлению на жителей столицы денежных кредитов через банковское приложение. Он обещал инвестировать их деньги в трейдинговые компании с последующим закрытием кредитов. Наряду с этим ввел потерпевших в заблуждение о получении доли вознаграждения в виде 22% от суммы займа, а также 10% за нового приведенного клиента", - рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.
Таким образом, несовершеннолетний похитил денежные средства 20 потерпевших на сумму свыше 11 млн тенге. Все деньги он потратил на собственные нужды.
Приговором суда он осужден с взысканием причиненного ущерба потерпевшим.
Напомним, в Туркестанской области 25-летний мошенник обманул 50 человек на 160 млн тенге.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?