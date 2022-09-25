Наркотики и оружие изъяли у жителей Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. 24 СЕНТЯБРЯ - У двух жителей Кызылординской области изъяли из салона автомобиля наркотики и оружие. Задержанные арестованы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Автомобиль Lada, нарушивший правила дорожного движения, остановили сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области на трассе Шымкент - Самара близ аула Н. Ильясова Сырдарьинского района, сообщает Polisia.kz.
В ходе проверки авто обнаружен обрез одноствольный 12-го калибра, МР-155, 4 патрона и расфасованные в пакеты растительные вещества. По заключению экспертизы установлено, что растительные вещества являются высушенной марихуаной весом около 2 килограммов", - сообщили в областном ДП.
27-летний водитель и 30-летний пассажир оказались жителями Кызылординской области. Подозреваемые водворены в ИВС. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 296, часть 4, УК РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".
Ранее сообщалось, что в Кокшетау ликвидировали подпольную нарколабораторию.