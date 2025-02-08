Нацбанк предупредил казахстанцев о новых схемах мошенничества
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупредил жителей страны о новых схемах мошенничества, передает корреспондент агентства.
НБК обращает внимание на случаи размещения на различных интернет-ресурсах информации о предоставлении услуг по инкассации ценностей компаниями, которые не имеют соответствующей лицензии НБК", - сообщили в банке.
В частности, по информации пресс-служба, зафиксированы случаи неправомерного использования реквизитов лицензии Нацбанка, которая фактически была выдана другой организации.
Эти данные были размещены на сайте некой организации, именующей себя ТОО "Служба инкассации "BRINKS" с целью создания ложного представления о законности своей деятельности. Заключение договоров с подобными организациями и передача им ценностей на инкассацию несут риски", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.