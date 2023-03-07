06.03.2023, 15:09 31331
Оборудованный для телефонного мошенничества "офис" обнаружили в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы изъято SIM-box-оборудование для телефонного мошенничества. Офис предприимчивые дельцы устроили на балконе одной из квартир.
Офис" с оборудованием и тысячами телефонных карт располагался на балконе одного из домов в Ауэзовском районе мегаполиса. По предварительным данным, 34-летний гражданин М. занимался регистрацией SIM-карт и в последующем продавал эти услуги для sms-хаба, находящегося на территории РФ", - сообщает Polisia.kz.
Незаконные действия задержанного были вычислены в ходе планового мониторинга сети с целью выявления несанкционированных программно-аппаратных комплексов, используемых в мошенничестве.
Специалисты обратили внимание на подозрительную активность по использованию SIM-box-машин, которые в последующем могли быть использованы в противоправных целях.
Тысячи SIM-карт различных мобильных операторов, база данных с номерами телефонов и другие различные технические приспособления были изъяты. По данному факту начато досудебное расследование", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.
Спикер также уточнил, что в ходе осмотра квартиры обнаружено оборудование SIM-box в количестве 12 штук с 432 слотами для SIM-карт в активном, рабочем состоянии, именуемое также как SIM-Bank или SIM-Array. Кроме того, изъято около 500 новых SIM-карт, готовых к использованию, предположительно, в мошеннических схемах.
Иная информация по уголовному делу не разглашается.
Напомним, в ноябре прошлого года заместитель начальника центра по борьбе с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев пообещал, что в Казахстане будут блокировать подменные номеров, которые используют мошенники для телефонных звонков.
В декабре прошлого года киберполицейские Казахстана и Украины ликвидировали сall-центр мошенников. Во время спецоперации были задержаны 32 участника преступной группы из числа граждан Украины. Call-центр состоял из 40 человек.
Также группу интернет-мошенников из четырех человек задержали в ходе спецоперации в Алматы.
Стоит отметить, что уловки мошенников становятся все более изощренными. Так, в Алматы телефонные аферисты выдавали себя то за сотрудников департамента юстиции, то за сотрудников акимата.
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06.03.2023, 16:12 28866
Из Кыргызстана экстрадирован подозреваемый в организации ОПГ и незаконном экспорте золота
Были незаконно экспортированы золотые изделия на сумму свыше 4 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - При координации Главной транспортной прокуратуры следственным департаментом КНБ РК окончено досудебное расследование в отношении нерезидента Т., который подозревается в создании транснациональной преступной группы и организации незаконного экспорта золотых изделий на сумму свыше 4 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры.
Данное лицо долгое время скрывалось от следствия. По результатам совместных мероприятий по международному розыску Red Notice (красное уведомление) последний был задержан на территории Кыргызской Республики. Его экстрадиция проводилась силами органов нацбезопасности, полиции и прокуратуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что многие фигуранты данного дела уже осуждены к различным видам наказания.
На сегодня поиск еще 2 подозреваемых лиц продолжается", - уточнили в прокуратуре.
06.03.2023, 15:44 29786
Криминальному авторитету Дикому Арману вновь продлили срок содержания под стражей
Фото: Depositphotos
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, продлили на месяц срок содержания под стражей.
6 марта постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. до одного месяца, то есть до 7 апреля", - сообщили в межрайонном следственном суде Алматы.
Напомним, Арман Джумагельдиев проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.
В Генпрокуратуре РК заявили, что действия криминального авторитета Джумагельдиева контролировал куратор из КНБ.
Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать "народный совет" для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата Алматы и активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы", - уточнил генпрокурор Берик Асылов.
06.03.2023, 14:33 33101
Похищенное во время январских беспорядков оружие нашли в Атырау
Оружие и амуниция принадлежат быстродействующему спецназу ДП Атырауской области
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Атырау. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области на берегу реки Урал обнаружены похищенные во время январских событий оружие и амуниция, принадлежащие спецназу.
Схрон найден 28 февраля сотрудниками ДП области в районе населенного пункта Аксай.
При досмотре изъяты ружье "Форт-500", принадлежащие быстродействующему спецназу ДП Атырауской области, 3 патрона калибра 12 мм, 2 гранаты ГСЗ ДК-130 СГ, палка резиновая ПР-54, пуленепробиваемые жилеты и каски", - сообщает Polisia.kz.
По факту возбуждено уголовное дело, начато досудебное расследование.
Ранее похищенное во время январских беспорядков оружие обнаружили в Алматинской области. По предварительным данным, боеприпасы и оружие были похищены из здания полиции Талдыкоргана. В этот же день в поселке Каргалы был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, предположительно, похищенными из оружейного магазина "Корган". Еще один тайник с оружием, похищенным из оружейного магазина в Алматы, нашли в Таразе.
06.03.2023, 13:48 34271
Более 7,5 тысячи бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Алматы
Также изъято более четырех тысяч коробок табачной продукции
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 7,6 тысячи бутылок контрафактной алкогольной продукции и более 4 тысяч коробок табачной продукции изъяли транспортные полицейские в Алматы и Алматинской области.
18 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП на транспорте совместно с УБОП ДП Алматы и департаментом экономических расследований на трех складах, расположенных в Алмалинском районе, были изъяты 7668 бутылок контрафактной алкогольной продукции", - передает Polisia.kz.
Также 19 февраля в поселке Коксай Алматинской области было обнаружено 4119 коробок контрафактной табачной продукции. По указанным фактам начато досудебное расследование по статье 233 УК РК "Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации".
Ранее сообщалось, что в Караганде изъяли более 35 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Также в Шымкенте уничтожили 12 тысяч бутылок алкоголя, подделанного под известные бренды. Всего с начала прошлого года в Шымкенте было обнаружено 9 подпольных цехов по производству поддельного алкоголя.
06.03.2023, 08:30 40856
В ходе спецоперации в Карагандинской области задержали 40 членов преступной группы
Фото: кадр из видео
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Караганда. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Проведена специальная операция по пресечению криминальной деятельности преступной группы, которая на протяжении длительного времени негативно влияла на криминогенную обстановку в Карагандинской области, информирует Polisia.kz.
Сообщается, что в органы полиции доставлено 40 фигурантов. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Члены данной группы неоднократно устраивали криминальные разборки с применением огнестрельного оружия, дерзко нарушая общественный порядок. Численность группировки, по оперативным данным, составляет около 50 активных участников, в том числе бывшие сотрудники правоохранительных органов, а также работники охранных организаций", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что между лидером и членами группы имелась четкая иерархия с распределением ролей каждого. Соблюдались меры конспирации.
В результате проведенного комплекса специальных и оперативно-розыскных мероприятий вскрыта многоуровневая система хищений товарно-материальных ценностей на крупных промышленных объектах указанного региона, в том числе АO "АрселлорМиттал Темиртау".
Также установлена причастность членов группировки к ряду нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений - это вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, покушение на убийство и хулиганства.
В ходе спецоперации проведено более 100 обысковых мероприятий, изъято 9 единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, гранатомет, тротил, гранаты, документация и поддельные печати, религиозная литература, крупная сумма денежных средств, движимое и недвижимое имущество, а также специальные технические средства для прослушивания удаленным доступом.
Ранее сообщалось, что двадцать четыре лидера ОПГ задержаны за год в Казахстане.
05.03.2023, 21:03 54811
В Карагандинской области туркестанец пытался увести школьницу в свою квартиру
Судья вынесла 3 суток ареста по статье "Мелкое хулиганство"
Фото: instagram/dinatansari
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Караганда. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области житель Туркестана пытался увести 14-летнюю девочку в свою квартиру, сообщила известная казахстанская правозащитница Дина Тансари.
Как отметила правозащитница, "он не скрывал, что имел плохие мысли".
По словам мамы, это случилось 2 марта, девочка шла из школы, примерно в 14.50 в это время из подъезда вышел обвиняемый. Затем, он увидел девочку и пошел за ней, вернулся в подъезд и зашел в лифт, как только девочка зашла в него. Он житель этого же подъезда. Несколько минут он не давал ей выйти из лифта, катал с этажа на этаж и уговаривал пойти к нему домой. Девочка очень испугалась, он лез целоваться и она боясь его разозлить, старалась держаться спокойно (…) Когда он уже стал нагло ее домогаться она вспомнила про видео камеры, которые в подъезде установили сами жители и показала на камеры", - проинформировала правозащитница на своей странице в Сети.
По словам Дины Тансари, 3 марта прошел суд. Судья вынесла 3 суток ареста по статье "Мелкое хулиганство".
Мы требуем квалифицировать данное преступление как попытка изнасилования и привлечь подозреваемое лицо к уголовной ответственности (…), это не мелкое хулиганство, это уголовное преступление против личности!" - добавила правозащитница.
Ранее сообщалось, что пристававший к девочке в автобусе извращенец заплатит компенсацию 1 млн тенге.
05.03.2023, 15:32 61121
В Алматы арестованы застройщики ЖК "Ушконыр" и "Весновка"
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы на 2 месяца арестовали директора и ряд должностных лиц ТОО "Lider Group Consalt", сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Департаментом полиции города Алматы расследуется уголовное дело по коллективному заявлению дольщиков ЖК "Ушконыр" и "Весновка" по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество).
Прокуратурой города Алматы поддержаны ходатайства органа следствия о санкционировании ареста в отношении директора и ряда должностных лиц ТОО "Lider Group Consalt". С санкции следственного суда указанные лица взяты под стражу сроком на 2 месяца", - проинформировали в пресс-службе.
Досудебное расследование продолжается, органами следствия принимаются все меры по установлению обстоятельств дела, которое находится на контроле прокуратуры.
Напомним, 2 марта обманутые дольщики компании обратились к акиму Алматы Ерболату Досаеву за помощью, информирует sputnik.kz.
По словам дольщиков ЖК "Весновка", внесенные деньги застройщик не возвращает и говорит, что это жилье за дольщиками не числится. При этом, по словам дольщиков, компания продолжала продажи, хотя стройка была заморожена.
Почему на ЖК "Весновка" не накладывается арест, а агент продолжает деятельность по продаже квартир? Просим разобраться в этой ситуации", - обратились жители к акиму.
По словам прокурора города Берика Жуйриктаева, на сегодня по делу проходит 50 потерпевших. Также Досаев потребовал от прокуратуры взять дело на контроль, проверить то, как наложен арест на квартиры и как он действует.
Ранее сообщалось, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Президент Казахстана назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Общественники предлагают лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.
04.03.2023, 12:41 66601
Руководителя финансовой пирамиды экстрадировали с Украины в Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Офис генерального прокурора Украины удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданки Казахстана К. для привлечения к уголовной ответственности за организацию и руководство деятельностью финансовой пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Следствием установлено, что указанное лицо в период 2017-2018 годов обманным путем, обещая содействие в приобретении жилья, присвоило денежные средства казахстанских граждан на сумму более 85 млн тенге. После совершения преступления гражданка К. скрылась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный розыск", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что в январе текущего года подозреваемая задержана на территории Украины правоохранительными органами данной страны.
Сегодня сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола Казахстана при содействии иностранных партнеров гражданка К. экстрадирована в нашу страну. В настоящее время она водворена в следственный изолятор города Астаны", - уточнили в Генпрокуратуре.
В ведомстве также напомнили, что за совершение подобных преступлений грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.
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