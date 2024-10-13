Отец убитого в Талгаре подростка обратился к казахстанцам
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Конаев. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Отец убитого близ Талгара подростка Шерзата Болата - Каржаубай Нурымов записал видеообращение после поджога дома.
Не хочу, чтобы было кровопролитие. Правоохранительные органы работают с ночи. Верю, что все преступники будут наказаны. За себя я никогда не боюсь: кто бы ко мне не приходил, я могу постоять за себя. Поэтому не хотелось бы нагнетать ситуацию. Властям скажу то же самое: я не хочу, чтобы было кровопролитие. Правоохранительные органы решат вопрос в рамках закона, я верю в это", - сказал Каржаубай Нурымов.
Напомним, мажилисмен Нартай Сарсенгалиев раскритиковал работу правоохранительных органов по делу об убийстве подростка в Алматинской области. По его словам, отец погибшего парня рассказал, что следствие стоит на месте, компетентные органы вместо поиска преступника вызвали убитых горем членов семьи погибшего мальчика на допрос среди ночи и грубо обращались с ними.
16-летний подросток был убит в Талгаре в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка. Ранее в прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".