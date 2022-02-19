Педагога детдома судят за изнасилование воспитанницы в Костанайской области

КОСТАНАЙ. 18 ФЕВРАЛЯ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области рассматривается уголовное дело в отношении педагога-психолога Фархада Турдиева, обвиняемого в изнасиловании воспитанницы детдома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В августе прошлого года многие СМИ выдали информацию о воспитаннице Рудненского детского дома, заявившей, что ее изнасиловали. Все это произошло в лагере, где ребята проводили летний отдых. Департамент полиции тогда официально подтвердил этот факт и сообщил, что идут следственные мероприятия. И вот наконец стало известно, что дело дошло до суда. Процесс проходит в закрытом режиме, пишет tobolinfo.kz.
По информации издания, подсудимый более десяти лет проработал в Рудненском детдоме. Устроился туда, имея опыт работы психолога в учреждении УК 161/3, известное как колония для пожизненно лишенных свободы "Черный беркут".
Турдиеву предъявлено обвинение по статье 120 УК РК (Изнасилование). Потерпевшая через две недели после заявления об изнасилования выпустилась из Руденского детского дома, сейчас она учится в колледже.