Перевозчика наркотиков в особо крупном размере задержали на вокзале Тараза

Как пояснил задержанный, марихуану он самостоятельно собрал в конце июля и планировал перевезти железнодорожным транспортом в Караганду.

По его словам, вес изъятых наркотиков по действующему законодательству относится к особо крупному размеру.

В Павлодаре осуждены руководитель и завскладом "Когамдык келисим"

ПАВЛОДАР. 6 ОКТЯБРЯ - Приговором Суда №2 города Павлодара руководитель КГУ "Когамдык келісім" осужден за неоднократную растрату, а заведующая хозяйством-складом административно-хозяйственного отдела за пособничество в растрате, передает KAZAKHSTAN TODAY. Как следует из материалов дела, с сентября 2016 года по апрель 2021 года завскладом КГУ "Когамдык келісім" ежемесячно с ведома руководителя этого ведомства составляла и подписывала табели учета рабочего времени, где указывала уборщицу, которая не работала в данной организации, а заработную плату уборщицы отдавала руководителю. Всего таким образом похищено 2 869 685 тенге, которые глава ведомства растратил на свои нужды. Кроме этого, с сентября 2020 года по февраль 2021 года К.Н. (руководитель) издал три приказа в отношении себя и своего водителя о командировках за пределы города Павлодара, тогда как на самом деле они в командировки не выезжали. После этого подписал авансовые отчеты и таким образом похитил путем растраты 368 913 тенге, полученных в качестве возмещения командировочных расходов", - рассказали в пресс-службе городского суда Павлодара. Вина подсудимых в совершении растраты и пособничестве в растрате доказана собранными по делу доказательствами: признательными показаниями, свидетелей, заключениями экспертиз и другими. По информации суда, данное коррупционное преступление относится к категории тяжких. С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств подсудимым назначено по 2 года лишения свободы каждому. Также оба пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе", - добавили в пресс-службе. Приговор в законную силу не вступил.

В Павлодарской области директор школы оформила кредит на сельчанку

ПАВЛОДАР. 6 ОКТЯБРЯ - Директор школы в Павлодарской области задержана по подозрению в мошенничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY. Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, жительнице одного из сел Майского района стали звонить из микрокредитной организации и требовать оплатить долг по кредиту в 1 млн тенге. Поняв, что она стала жертвой мошенничества, женщина сразу же обратилась в полицию, пишет Pavlodarnews.kz. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан (Мошенничество)", - говорится в сообщении ДП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Майского района установили и задержали подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась директор одной из школ Майского района, которая, как выяснилось, и оформила на сельчанку кредит.

Ранее учителя школы в Туркестанской области пожаловались на то, что исполняющий обязанности директора школы привлекал их к работе по чистке поля для гольфа в курортной зоне

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