По 8 и 10 лет лишения свободы получили коррупционер и два бизнесмена из Шахтинска

Караганда. 26 марта. Kazakhstan Today - Казыбекбийский районный суд Караганды вынес приговор в отношении руководителя ГУ "Отдел строительства акимата Шахтинска" и двух предпринимателей, передает Kazakhstan Today.

Руководителя ГУ "Отдел строительства акимата Шахтинска" Алиева и руководителей ТОО "Байтас ХХI" Цоя и Хана обвиняли в хищении бюджетных средств в сумме порядка 232 миллионов тенге. Цой и Хан также обвинялись в подстрекательстве к даче взятки в общей сумме $40 тыс. должностным лицам ГП РК за решение вопроса о прекращении уголовных дел, зарегистрированных ранее в отношении них по фактам хищения бюджетных средств.

18 марта приговором Казыбекбийского районного суда Караганды Алиев приговорен к 10 годам, Цой и Хан - к 8 годам лишения свободы, соответственно", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Осужденные также пожизненно лишены права занимать определенные должности на государственной службе.

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