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По 8 и 10 лет лишения свободы получили коррупционер и два бизнесмена из Шахтинска

26.03.2020, 12:47 7669
Караганда. 26 марта. Kazakhstan Today - Казыбекбийский районный суд Караганды вынес приговор в отношении руководителя ГУ "Отдел строительства акимата Шахтинска" и двух предпринимателей, передает Kazakhstan Today.
 
Руководителя ГУ "Отдел строительства акимата Шахтинска" Алиева и руководителей ТОО "Байтас ХХI" Цоя и Хана обвиняли в хищении бюджетных средств в сумме порядка 232 миллионов тенге. Цой и Хан также обвинялись в подстрекательстве к даче взятки в общей сумме $40 тыс. должностным лицам ГП РК за решение вопроса о прекращении уголовных дел, зарегистрированных ранее в отношении них по фактам хищения бюджетных средств.
 

18 марта приговором Казыбекбийского районного суда Караганды Алиев приговорен к 10 годам, Цой и Хан - к 8 годам лишения свободы, соответственно", - сообщили в Антикоррупционной службе.

 
Осужденные также пожизненно лишены права занимать определенные должности на государственной службе.
 

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