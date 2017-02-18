По делу о пытках в отношении кормящей матери в Костанайской области осуждены двое заместителей главы РОВД

Костанай. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Костанайской области осудили двоих заместителей главы РОВД, подчиненные которых пытали кормящую мать, сообщила пресс-служба облсуда.

Сегодня Карабалыкский районный суд Костанайской области огласил приговор по уголовному делу в отношении заместителей начальника Карабалыкского РОВД Амантая Агайдарова и Жангельды Акинова, осужденных по пункту 3 части 4 статьи 362 УК РК, части 1 статьи 422 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий, подкуп к даче ложных показаний), передает Kazakhstan Today.

В суде напомнили, что 14 апреля 2016 года, находясь в опорном пункте села Лесное Есенкольского сельского округа, во избежание негативных последствий в виде дисциплинарного и других видов наказания за отсутствие контроля за работой подчиненных лиц, Агайдаров и Акинов, желая увода должностных лиц Сарсенбаева и Тулегенова от уголовной ответственности, передали заявителю Л.Дорошенко и ее матери денежные средства в сумме 100 тысяч тенге за изменение потерпевшей Дорошенко показаний в отношении сотрудников полиции.

По данным пресс-службы, приговором суда Агайдаров и Акинов признаны виновными в содеянном.

Суд назначил обоим наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 9 месяцев в колонии общего режима с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в правоохранительных органах и на госслужбе. Агайдаров и Акинов также лишены специального звания подполковника полиции.

"Оба взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил" - заключили в пресс-службе облсуда.

Как сообщалось ранее, 10 апреля 2016 года, около 09.00, сотрудники Карабалыкского РОВД в селе Лесное Есенкольского сельского округа Карабалыкского района, прибыв домой к 20-летней потерпевшей Д., пригласили ее проехать с ними в опорный пункт полиции. У девушки остался дома ребенок 2015 года рождения. Потерпевшая Д. не замужем, воспитывает ребенка одна и проживает с матерью, проинформировала пресс-служба Костанайского областного суда.

Молодую маму завели в кабинет участкового инспектора полиции. "После этого в грубой форме, используя нецензурные выражения, требовали признаться в совершении кражи. Свои слова старший лейтенант полиции Сарсембаев с молчаливого согласия майора полиции Тулегенова, сопровождал угрозами о том, что будет отрезать ей по одному пальцу руки в случае отказа отвечать на поставленные вопросы", - добавили в суде.

Также сообщается, что потерпевшая при этом отвечать на вопросы сотрудников полиции отказывалась. "Тогда Сарсембаев, подойдя к стулу, на котором сидела Д., со стороны спины схватил ее за волосы, повалил на пол и стал наносить удары ногами по туловищу последней. Подняв девушку за волосы с пола и закрутив ее правую руку за спину, Сарсембаев нанес кулаком удар в область правового уха, в дальнейшем он несколько раз нанес удары ладонью по лицу", - проинформировали в суде.

В пресс-службе отметили, что потерпевшая Д. просила Сарсембаева прекратить незаконные действия. Она умоляла полицейских оставить ее в покое, так как может пропасть грудное молоко.

Также в суде уточнили, что во время проведения допроса с пытками у полицейских отсутствовало письменное заявление от потерпевшего, а также регистрация данного факта в ЕРДР.

Приговором суда в ноябре 2016 года Н. Сарсембаев и А. Тулегенов признаны виновными в совершении преступления по статье "Пытки". Сарсембаеву суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, Тулегенову - на 3 года колонии общего режима.

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