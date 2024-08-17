Издевательства над школьницей в Кызылорде: уволены и наказаны чиновники сферы образования

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Кызылорда. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 16 августа, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибев провел совещание, на котором раскритиковал подчиненных и потребовал принятия жестких мер к уполномоченным лицам, которые не предотвратили факт вовлечения несовершеннолетней в занятие проституцией, сообщает пресс-служба акимата региона.





Аким отметил что эти издевательства над школьницей продолжались почти полгода. При этом управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции не знало о проблеме, так же, как и педагоги девочки.





По словам Нурлыбека Налибева, после того как стало известно, что учащаяся часто пропускает занятия, педагоги не провели должной профилактической работы, вместо этого попытавшись скрыть проблему.





С сегодняшнего дня уволить директора школы-лицея № 7, заместителя по воспитательной работе, психолога, социального педагога, классных руководителей. Объявить строгий выговор руководителю городского отдела образования, снять с должности ответственного специалиста отдела по воспитательной работе. Руководителю управления образования объявить неполное служебное соответствие", - поручил аким области.





Он также потребовал от департамента полиции принять кадровые решения в отношении ответственных специалистов вплоть до увольнения.





Областному уполномоченному по защите прав ребенка Жаксыгуль Тогановой поручено незамедлительно сформировать рабочую группу, проведя анализ работы по всем образовательным организациям области.





Как сообщалось ранее, в начале августа правозащитница Дина Тансари на своей странице в соцсетях рассказала историю о 16-летней школьнице из Кызылорды, которую заставляли принимать наркотики и заниматься проституцией. Полицейские Кызылорды задержали нескольких подозреваемых. Специалисты областного центра психологической поддержки оказывают пострадавшей девочке необходимую помощь.



