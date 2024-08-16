Подозреваемым по делу об издевательствах над школьницей в Кызылорде изменили меру пресечения
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Кызылорда. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемым по делу об издевательствах над школьницей в Кызылорде изменили меру пресечения на "содержание под стражей" сроком на 2 месяца. Напомним, изначально специализированный следственный суд Кызылорды в отношении троих несовершеннолетних подозреваемых избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.
Судебная коллегия по уголовным делам Кызылординского областного суда, рассмотрев жалобы представителя потерпевшего, изменила постановления следственного суда, удовлетворив жалобу представителя потерпевшего с вынесением постановления о применении меры пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на 2 месяца к подозреваемым, учитывая степень тяжести совершенных действий и наличия достаточных оснований полагать, что подозреваемые будут препятствовать судопроизводству или скроются от следствия и суда", - говорится в сообщении Кызылординского областного суда.
Как сообщалось ранее, в начале августа правозащитница Дина Тансари на своей странице в соцсетях рассказала историю о 16-летней школьнице из Кызылорды, которую заставляли принимать наркотики и заниматься проституцией. Полицейские Кызылорды задержали нескольких подозреваемых. Специалисты областного центра психологической поддержки оказывают пострадавшей девочке необходимую помощь.
В настоящее время по делу назначены соответствующие экспертизы, проводится всестороннее, полное и объективное расследование. В связи с неисполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в отношении родителей подозреваемых зарегистрировано уголовное дело, ведется расследование. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", - сообщается на официальном портале МВД РК Polisia.kz.
Кроме того, по данным полиции, зарегистрировано еще одно уголовное дело в связи с распространением заведомо ложной информации через социальные сети.