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По факту массовой гибели собак в приюте Алматинской области заведено уголовное дело
Хозяйка приюта подозревает, что собак умышленно отравили
Конаев. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из приютов для животных в Алматинской области погибли восемь собак. По словам хозяйки, питомцев умышленно отравили.
Тела восьми собак со вздутыми животами и синими языками были разбросаны на территории приюта. Хозяйка уверена, что питомцев отравили умышленно, сообщает телеканал "31 канал".
Нам предлагали три раза сдать всех собак в отлов, чтобы заявление исчезло, чтобы все утихомирилось между соседями. И на следующий день, странно, что все это произошло с утра", - рассказала хозяйка.
По словам владелицы погибших собак, подозрения вызывает тот факт, что, когда собаки бились в предсмертной конвульсии, они срыгнули белые куски мяса. Однако в тот день хозяйка не кормила четвероногих курицей.
В полиции обещают найти виновных, заведено уголовное дело. Кроме того, сама пострадавшая наняла независимого эксперта, чтобы определить, чем именно отравили собак.
Инициированы оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к уголовному правонарушению. Трупы животных направлены на экспертизу", - прокомментировали в ДП Алматинской области.
Напомним, Казнет шокировали кадры с разрубленными на куски телами кошек и мертвыми собаками в отлове Шымкента. Полицейские завели дело по статье "Жестокое обращение с животными". Если вину ответственных докажут, то их ждет штраф - около трех с половиной миллионов тенге.
В Актау полицейские расследуют убийство котят.
В селе Жамбылской области дети забили котенка камнями.
В конце мая житель Степногорска выбросил из окна пятого этажа собаку.
В начале мая житель Павлодара в состоянии алкогольного опьянения выбросил щенка из окна третьего этажа. Питомец погиб. Пост об убийстве животного размещен в соцсетях. По словам автора, живодер подобрал щенка в подъезде своего дома. Затем выбросил из окна третьего этажа на глазах у детей, находившихся во дворе.
14 мая в Алматы состоялся санкционированный общереспубликанский митинг по саботированию и неисполнению местными властями закона об ответственном обращении с животными, собравший около 500 жителей. Заявку на митинг подали 9 городов Казахстана: Караганда, Шымкент, Атырау, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Алматы, Актау, Актобе, однако показательно, что разрешение на его проведение получили только три последних. В остальных городах в выбранный день были проведены экстренные "строительные работы".
С марта прошлого года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
ЭОС: Преступления против живой природы и экологии.