В Актау полицейские расследуют убийство котят

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Актау. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница 8-го микрорайона Актау заявила, что ее сосед выкинул троих котят с седьмого этажа, сообщает " - Жительница 8-го микрорайона Актау заявила, что ее сосед выкинул троих котят с седьмого этажа, сообщает " Лада ".





По словам Альбины Таировой, это не первый случай жестокого обращения с животными. Она написала заявление в полицию и потребовала, чтобы виновный понес наказание.





В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что расследование по этому делу ведется по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животным". Иная информация в интересах следствия не разглашается.





Ранее Казнет шокировали кадры с разрубленными на куски телами кошек и мертвыми собаками в отлове Шымкента. Полицейские завели дело по статье "Жестокое обращение с животными". Если вину ответственных докажут, то их ждет штраф - около трех с половиной миллионов тенге.





В конце мая житель Степногорска выбросил из окна пятого этажа собаку.





В начале мая житель Павлодара в состоянии алкогольного опьянения выбросил щенка из окна третьего этажа. Питомец погиб. Пост об убийстве животного размещен в соцсетях. По словам автора, живодер подобрал щенка в подъезде своего дома. Затем выбросил из окна третьего этажа на глазах у детей, находившихся во дворе.





14 мая в Алматы состоялся санкционированный общереспубликанский митинг по саботированию и неисполнению местными властями закона об ответственном обращении с животными, собравший около 500 жителей. Заявку на митинг подали 9 городов Казахстана: Караганда, Шымкент, Атырау, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Алматы, Актау, Актобе, однако показательно, что разрешение на его проведение получили только три последних. В остальных городах в выбранный день были проведены экстренные "строительные работы".





С марта прошлого года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.





Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".



