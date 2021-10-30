Подозреваемый в убийстве Аяжан Едиловой отказался от суда присяжных

АЛМАТЫ. 29 ОКТЯБРЯ - Алматинский городской суд определил дату главного судебного разбирательства по делу об изнасиловании и убийстве 19-летней Аяжан Едиловой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Заседание назначено на 10.00 9 ноября. В пресс-службе суда отметили, что процесс будет закрытым.
Также сообщается, что во время предварительных слушаний подсудимый отказался от права рассмотрения дела судом присяжных, поэтому дело будет рассматриваться судьей единолично.
Дело Аяжан Едиловой поступило в суд 20 октября. Напомним, студентка пропала 19 марта. К ее поискам подключились волонтеры и полиция. 22 марта стало известно, что девушку нашли мертвой. Позже родные жертвы сообщили, что ее тело было расчленено. 21 марта подозреваемого задержали. В момент задержания убийца пытался покончить жизнь самоубийством.