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Подозреваемый в убийстве Аяжан Едиловой отказался от суда присяжных

29.10.2021, 17:46 140536
АЛМАТЫ. 29 ОКТЯБРЯ - Алматинский городской суд определил дату главного судебного разбирательства по делу об изнасиловании и убийстве 19-летней Аяжан Едиловой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Заседание назначено на 10.00 9 ноября. В пресс-службе суда отметили, что процесс будет закрытым.
 
Также сообщается, что во время предварительных слушаний подсудимый отказался от права рассмотрения дела судом присяжных, поэтому дело будет рассматриваться судьей единолично.
 
Дело Аяжан Едиловой поступило в суд 20 октября. Напомним, студентка пропала 19 марта. К ее поискам подключились волонтеры и полиция. 22 марта стало известно, что девушку нашли мертвой. Позже родные жертвы сообщили, что ее тело было расчленено. 21 марта подозреваемого задержали. В момент задержания убийца пытался покончить жизнь самоубийством. 
 

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Экс-главе управления Минэнерго вынесен приговор

30.10.2021, 10:54 8047
Экс-главе управления Минэнерго вынесен приговор
НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - Бывшего главу управления Министерства энергетики Нурбека Амангельдыулы приговорили к 8 годам лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает агентство "Хабар", экс-чиновника арестовали в прошлом году по подозрению во взяточничестве. Чиновник участвовал в коррупционной схеме по распределению газа и неоднократно получал взятки от представителей газосетевых организаций. Общая сумма взяток составила 6,3 млн тенге. 
 

Как позже было установлено, некоторые регионы в Казахстане получали больше голубого топлива, чем должны были, при этом сырье перепродавали, а государство несло убытки. По версии следствия, Нурбек Амангельдыулы был причастен к внесению заведомо ложных сведений в заявки. В то время он возглавлял одно из управлений министерства".

 
Свой срок Амангельдыулы будет отбывать в учреждении минимальной безопасности. 
 

В АФМ прокомментировали расследование уголовного дела в отношении Биртанова

29.10.2021, 19:34 111511
В АФМ прокомментировали расследование уголовного дела в отношении Биртанова
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - В Агентстве по финансовому мониторингу прокомментировали расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В СМИ и социальных сетях распространяются сведения о затягивании сроков расследования уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова якобы в связи с отсутствием у следствия доказательств его вины. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности и направлена на формирование у общественности ошибочного представления о текущей ситуации", - сообщила официальный представитель АФМ Гаухар Сапарбаева.

 
Она отметила, расследование уголовного дела агентством завершено еще 7 июля 2021 года, о чем общественность неоднократно информировалось. Гаухар Сапарбаева добавила, что с этого времени сторона защиты ознакамливается с материалами уголовного дела. 
 

И только после этого дело может быть направлено в суд для рассмотрения по существу. Вопрос о виновности или невиновности подозреваемого должен быть разрешен исключительно судом", - сказала представитель АФМ.

 
Ранее сообщалось, что Биртанову продлили срок домашнего ареста до 14 ноября. 
 
Напомним, Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 миллиона долларов, или 1,5 миллиарда тенге. 
 
Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей. 
 

Казахстанских чиновников объявили в международный розыск по делу "Астана-LRT"

29.10.2021, 13:56 162514
Казахстанских чиновников объявили в международный розыск по делу "Астана-LRT"
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова, обвиняемых в хищениях по делу "Астана-LRT", объявили в международный розыск по линии Интерпола, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информация о разыскиваемых размещена в базе данных Интерпола, сообщил в ответе на депутатский запрос генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов. 
 

15 апреля 2021 года от Интерпола Турции получена информация, что уголовный суд района Бакыркей Стамбула проводит установление и задержание разыскиваемого (бывшего председателя правления "Астана LRT" Талгата Ардана. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)", - говорится в ответе. 

 
В то же время на территории США ведется розыск экс-акима Астаны Каната Султанбекова. 
 
Уголовное дело в отношении беглых чиновников выделено в отдельное производство. 
 
В настоящее время на имущество Султанбекова наложен арест, имущество Ардана, подлежащее аресту и конфискации, не выявлено.
 
Агентство по финмониторингу также не выявило, чтобы чиновники вывозили какие-либо активы за рубеж. 
 
Напомним, ранее депутат Максат Раманкулов в своем депзапросе назвал дело об LRT "памятником воровству и безнаказанности" и обвинил Генпрокуратуру в бездействии по отношению к основным фигурантам дела. 
 
Процесс по делу "Астана ЛРТ" начался в Нур-Султане осенью 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях на сумму 5,8 млрд тенге. Прокурор запросил виновным до 11 лет лишения свободы.
 

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