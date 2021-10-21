Дело о жестоком убийстве Аяжан Едиловой поступило в суд

АЛМАТЫ. 20 ОКТЯБРЯ - Дело о жестоком убийстве и изнасиловании студентки Аяжан Едиловой поступило в алматинский суд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В СМУС Алматы поступило уголовное дело по обвинению в совершении изнасилования, а также убийства с особой жестокостью. На предварительном слушании с подсудимым будет разрешен вопрос рассмотрения дела либо с участием присяжных заседателей, либо судьей единолично", - сообщили в пресс-службе горсуда.
Дело будет проходить в закрытом режиме, поскольку речь идет о половой неприкосновенности, отметили в суде.
Подозреваемому предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана: статье 120 (Изнасилование) и статье 99 (Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление). Расследованием занималась специализированная прокуратура Алматы.
Напомним, студентка пропала 19 марта. К ее поискам подключились волонтеры и полиция. 22 марта стало известно, что девушку нашли мертвой. Позже родные жертвы сообщили, что ее тело было расчленено.
21 марта подозреваемого задержали. В момент задержания убийца пытался покончить жизнь самоубийством.