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Дело о жестоком убийстве Аяжан Едиловой поступило в суд

20.10.2021, 15:24 84349
Дело о жестоком убийстве Аяжан Едиловой поступило в суд
АЛМАТЫ. 20 ОКТЯБРЯ - Дело о жестоком убийстве и изнасиловании студентки Аяжан Едиловой поступило в алматинский суд, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В СМУС Алматы поступило уголовное дело по обвинению в совершении изнасилования, а также убийства с особой жестокостью. На предварительном слушании с подсудимым будет разрешен вопрос рассмотрения дела либо с участием присяжных заседателей, либо судьей единолично", - сообщили в пресс-службе горсуда.

 
Дело будет проходить в закрытом режиме, поскольку речь идет о половой неприкосновенности, отметили в суде.
 
Подозреваемому предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана: статье 120 (Изнасилование) и статье 99 (Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление). Расследованием занималась специализированная прокуратура Алматы.
 
Напомним, студентка пропала 19 марта. К ее поискам подключились волонтеры и полиция. 22 марта стало известно, что девушку нашли мертвой. Позже родные жертвы сообщили, что ее тело было расчленено.
 
21 марта подозреваемого задержали. В момент задержания убийца пытался покончить жизнь самоубийством.
 

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В Северном Казахстане проводят досудебное расследование в отношении руководителя облздрава

20.10.2021, 18:00 69121
ПЕТРОПАВЛОВСК. 20 ОКТЯБРЯ - В Антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области подтвердили факт проведения досудебного расследования в отношении руководителя управления здравоохранения Кабдрахмана Сактаганова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С начала года в Северо-Казахстанской области за коррупционные преступления задержали восьмерых руководителей госорганов. Сумма установленного ущерба превысила 400 миллионов тенге. В Антикоррупционной службе региона также подтвердили информацию о проведении расследования в отношении главы регионального управления здравоохранения Кабдрахмана Сактаганова, сообщает "Хабар 24". 
 
Напомним, ранее сообщалось, что чиновник получил взятку от директора частного медучреждения за общее покровительство. Но подробностей по делу пока не разглашают, ссылаясь на интересы следствия. 
 

Досудебное расследование проводится в отношении руководителей управления здравоохранения и управления спорта области. Это мы официально подтверждаем. Но какие-либо подробности разглашению не подлежат в рамках статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса", - сказал первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы СКО Нурлан Жахин.

 

У жителя Талдыкоргана изъяли крупную партию синтетических наркотиков

20.10.2021, 15:51 82891
ТАЛДЫКОРГАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Талдыкоргане у местного жителя изъяли крупную партию синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
22 сентября в ходе совместной спецоперации сотрудников управления по противодействию наркопреступности департамента полиции и департамента Комитета национальной безопасности Алматинской области в центре города Талдыкоргана был задержан местный житель.
 

При личном обыске у 20-летнего местного жителя из сумки изъят полиэтиленовый пакет с веществом, признанным судебной экспертизой, наркотическим средством синтетического происхождения весом 150 граммов", - сообщает Polisia.kz.

 
Данный факт зарегистрирован по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). Проводится досудебное расследование.
 
 

Жительница Риддера задушила соперницу из ревности

20.10.2021, 11:43 42148
РИДДЕР. 20 ОКТЯБРЯ - В Восточном Казахстане раскрыто убийство, совершенное в 2008 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В апреле 2008 года неподалеку от трассы Аягоз-Караганда в ложбине было обнаружено тело 35-летней жительницы Аягозского района с признаками насильственной смерти. Женщина была задушена. Установить личность преступника не удалось, пишет портал yk.kz.
 
Однако следствие не прекращалось, и на днях сотрудники департамента полиции вышли на след. Задержана жительница Риддера, которая после предъявления ей собранных доказательств и улик сразу же призналась в совершении особо тяжкого преступления.
 

Оказалось, она пошла на убийство из ревности. Десять лет назад женщины были в одной компании, одной показалось, что другая слишком внимательна к ее мужчине, и она задушила соперницу поясом от пальто", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

 
Сейчас подозреваемой 51 год.
 

Женщина с санкции суда взята под стражу, досудебное расследование в отношении нее продолжается. В случае признания ее виновной ей может быть назначено наказание до 20 лет либо пожизненное лишение свободы", - сообщил замначальника департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.


 

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