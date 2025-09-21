20.09.2025, 11:00 55661
Подростков в Жетысуской области втягивали в подпольные религиозные занятия
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Подростков в Жетысуской области втягивали в подпольные религиозные занятия, где незаконно обучали идеологии незарегистрированной религиозной организации, сообщает Polisia.kz.
При осмотре помещений, использовавшихся под видом общежития, обнаружены иностранная религиозная литература и учебные материалы. Установлено, что организаторы ранее действовали под видом благотворительных учреждений и детских пансионатов, проводя нелегальные уроки религиозного характера. В марте постановлением суда города Талдыкоргана указанные псевдоблаготворительные учреждения были принудительно ликвидированы", - заявили в полиции.
В частности, по результатам проверки:
- за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозные занятия к ответственности привлечен организатор религиозных обрядов;
- за проживание без регистрации к ответственности привлечены четыре так называемых устаза;
- родители несовершеннолетних привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей;
- одна несовершеннолетняя направлена в центр адаптации в связи с проживанием родителей в другом регионе.
В настоящее время проверочные мероприятия в отношении предполагаемых организаторов продолжаются. По итогам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства", - добавили в полиции.
Напомним, в 2023 году в Шымкенте наставник мечети избил детей.
20.09.2025, 11:25 53796
Звонили казахстанцам и представлялись юристами: в Киеве ликвидирован мошеннический call-центр
Киев. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Киеве ликвидирован мошеннический транснациональный call-центр, где использовали технологии deepfake, сообщает Polisia.kz.
Установлены организаторы и активные участники транснациональной преступной группы, действовавшей на территории Украины и специализировавшейся на мошеннических схемах с так называемым chargeback - фиктивным возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами. Преступники звонили жителям Казахстана, стран ЕС и СНГ, представляясь юристами и обещая помощь в возвращении средств. Используя методы социальной инженерии, они рассылали поддельные документы, звонили от имени судебных или налоговых органов, а также применяли технологии deepfake для маскировки лиц. Потерпевших убеждали оплачивать "комиссии", "судебные сборы" или "налоги", а в ряде случаев брать кредиты или продавать имущество для внесения очередного платежа", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадали более 4,5 тысячи иностранных граждан, в том числе граждан Казахстана, а сумма ущерба превышает 4 млн долларов.
Организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до технических лидеров, обучавших операторов, и непосредственных исполнителей, контактировавших с жертвами. Незаконные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, земельные участки в пригороде и автомобили премиум-класса. Для поддержания дисциплины действовала система поощрений: операторы получали процент от каждой незаконно полученной суммы. В call-центре работали порядка 30 человек", - уточнили в полиции.
Подчеркивается, что в ходе обысков по 11 адресам и в самом call-центре изъято 41 единица компьютерной техники, 24 мобильных телефона, sim-карты и иные вещественные доказательства.
На изъятых устройствах обнаружены базы данных с абонентскими номерами казахстанских операторов связи, что подтверждает целенаправленный характер противоправной деятельности. По результатам спецоперации задержаны 15 граждан Украины, из них 9 водворены в ИВС", - добавил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.
Ранее об активизации мошенников предупредили в Нацбанке.
19.09.2025, 17:26 99436
Девушку задержали за непристойное поведение в алматинском кафе
Она признала свою вину
Атырау. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау полиция задержала девушку за непристойное поведение в одном из кафе города Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
Она вела себя вызывающе, использовала нецензурную брань и нарушала общественный порядок. По данному факту возбуждено административное производство по статье "Мелкое хулиганство". Нарушительницу задержали в Атырау. В объяснительной она признала вину, выразила сожаление о содеянном. С ней проведена профилактическая беседа", - говорится в сообщении.
Напомним, полиция усилила контроль за общественным правопорядком по всему Казахстану.
19.09.2025, 15:52 106096
Крупную контрабанду сигарет перехватили пограничники в Жамбылской области
Фото: КНБ
Тараз. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную партию контрафактных сигарет пытались завести в Казахстан, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
12 сентября на границе в Жамбылской области пограничной службой КНБ в ходе досмотра грузового поезда обнаружены 890 980 пачек сигарет без акцизных марок.
Табачные изделия пытались провезти через государственную границу без сопроводительных документов под видом строительных материалов. По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет более 600 млн тенге", - рассказали в ведомстве.
Вагон с задержанным грузом был отцеплен. В настоящее время проводятся процессуальные действия.
Напомним, контрабанду не соответствующих экологическим требованиям грузовиков расследуют в Казахстане.
19.09.2025, 15:24 107451
В Костанайской области вынесен приговор по делу о многомиллионном хищении субсидий
С подсудимых в пользу государства взыскано более 96 млн тенге
Костанай. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Троих подсудимых приговорили к тюремному заключению за многомиллионное хищение сельскохозяйственных субсидий, сообщили в прокуратуре Костанайской области.
В районе Беимбета Майлина Костанайской области в ходе прокурорской проверки были выявлены факты хищения субсидий на удешевление корма для скота и ведения селекционной работы. По результатам расследования была установлена вина трех лиц.
Приговором суда обвиняемые были приговорены к различным срокам реального лишения свободы, взяты под стражу в зале суда.
Кроме того, с подсудимых в пользу государства в солидарном порядке взыскано более 96 млн тенге в счет возмещения причиненного ущерба.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, выделенные на ремонт систем отопления и водоснабжения 8 млн тенге украли в Петропавловске.
19.09.2025, 14:45 109621
В Актобе завели уголовное дело по факту массовой драки среди подростков
Фото: Polisia.kz
Актобе. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе 16-летний подросток пострадал в результате массовой драки, возбуждено уголовное дело.
В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Продолжается досудебное расследование. В настоящее время органами следствия проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в полиции.
В рамках расследования проводятся дополнительные и повторные экспертизы, по завершении которых будет принято окончательное процессуальное решение.
По информации казахстанских СМИ, в групповой драке увечье глаза получил 16-летний мальчик. Стекло от разбитых очков травмировало ему глаз. Школьник лишился 75% зрения.
19.09.2025, 13:16 114686
Крупную схему интернет-мошенничества пресекли в трех регионах Казахстана
Общая сумма ущерба превысила 141 млн тенге
Шымкент. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся интернет-мошенничеством на территории Шымкента, Алматы и Алматинской области, сообщает Polisia.kz.
Установлена причастность участников к девяти фактам мошенничества в сети. Общая сумма ущерба превысила 141 млн тенге. Задержаны четыре члена преступной группы: организатор, который получал банковские карты от дропов и дроповодов, а также контролировал обналичивание похищенных средств; двое дроповодов, занимавшихся поиском и вербовкой дропперов; перевозчик денег, доставлявший обналиченные средства организатору. В настоящее время продолжается досудебное расследование", - рассказали в полиции.
Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.
В полиции напомнили: с 16 сентября в Казахстане введена уголовная ответственность за незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковским счетам, платежным инструментам и идентификационным средствам, а также за незаконное осуществление переводов и платежей.
Ранее в Минпросвещения предупредили о новом виде мошенничества, которому подвергаются дети.
19.09.2025, 11:46 117581
Десятки секс-притонов обнаружили в жилых комплексах в центре Алматы
Фото: кадр из видео
Алматы. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В центре Алматы, на территории жилых комплексов "Манхэттен", "Ақбұлақ" и "Каусар", выявлены десятки притонов, оказывающих интимные услуги.
В ходе рейдов выявлен 71 притон. Собственники квартир, предоставившие помещения для противоправной деятельности, привлечены к ответственности. Меры административного воздействия также приняты в отношении лиц, проживавших в этих квартирах без регистрации или удостоверяющих документов", - сообщили в ДП Алматы.
Там призвали алматинцев помогать полиции в выявлении подобных притонов.
Поддержание общественного порядка - это наша общая задача. Сотрудники полиции ежедневно проводят профилактическую работу, чтобы пресечь противоправные факты, а жители должны быть ответственны за безопасность и правопорядок там, где они проживают. Призываю граждан не оставаться равнодушными и сообщать о нарушениях", - заявил начальник полиции Алмалинского района Максат Пшан.
В Казахстане остается высоким уровень преступности, связанной с торговлей людьми. По данным комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за первый квартал текущего года уже зарегистрировано 116 уголовных преступлений, связанных с человеческим трафиком.
18.09.2025, 18:10 124006
В ВКО у жителя Алматы изъяли мефедрон на более чем миллион тенге
Фото: Depositphotos
Усть-Каменогорск. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске у 27-летнего жителя Алматы изъяли мефедрон, стоимость которого на черном рынке превышает один миллион тенге, сообщает Polisia.kz.
В ходе личного обыска у него было изъято 33 свертка, обмотанных изолентой, - 23 черного и 10 желтого цвета, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является мефедроном общим весом 42,7 грамма, что составляет свыше 40 разовых доз. На черном рынке стоимость данной партии превышает один млн тенге", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено досудебное расследование по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемый помещен в следственный изолятор.
Ранее крупные партии наркотиков изъяли в Алматы и Астане.
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?