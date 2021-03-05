Полицейского приговорили к 14 годам колонии за изнасилование 15-летней девочки в Балхаше

Караганда. 4 марта. Kazakhstan Today - В Карагандинской области суд вынес приговор полицейскому, передает Kazakhstan Today.
В Балхаше вынесли приговор полицейскому, который изнасиловал 15-летнюю девочку. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы и компенсации морального ущерба в 5 миллионов тенге", - сообщила лидер ОФ "НеМолчи" Дина Смаилова (Тансари).
Фонд несколько лет занимается защитой прав детей и женщин, пострадавших от насилия.
Ранее сообщалось о разглашении полицейскими личных данных жертвы группового изнасилования.
Также сообщалось о передаче в суде дела о похищении и изнасиловании пятилетней девочки в Сатпаеве.
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