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Полицейского приговорили к 14 годам колонии за изнасилование 15-летней девочки в Балхаше

04.03.2021 26110
Караганда. 4 марта. Kazakhstan Today - В Карагандинской области суд вынес приговор полицейскому, передает Kazakhstan Today.
 

В Балхаше вынесли приговор полицейскому, который изнасиловал 15-летнюю девочку. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы и компенсации морального ущерба в 5 миллионов тенге", - сообщила лидер ОФ "НеМолчи" Дина Смаилова (Тансари). 

 
 
 
Также сообщалось о передаче в суде дела о похищении и изнасиловании пятилетней девочки в Сатпаеве.
 

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