Пролежавшее три года в канализации тело обнаружили в Костанае

Кокшетау. 28 октября. Kazakhstan Today - Хозяева частного дома нашли в септике скелет, предположительно, человека. Они сразу же сообщили в находке в полицию. По словам супругов, за пару дней до находки они почувствовали неприятный запах в раковине, исходящий из канализации, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , хозяева дома решили, что источник запаха - полный септик и его необходимо откачать. Но, обнаружив скелет, сразу же забили тревогу.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

По словам жильцов, канализационный септик находится за двором дома, на неогороженной территории. Прикрыт железным люком, замок отсутствует.

Первая версия была о том, что кто-то совершил на стороне преступление и, грубо говоря, подкинул это тело другим жителям в этот канализационный люк", - отметил начальник отдела криминальной полиции управления полиции Костаная Ербол Карымсаков.

Через некоторое время эта версия отошла на задний план, так как люк находится в глухом переулке, посторонний человек вряд ли бы его заметил. Полицейские стали выяснять, кто мог находиться в этом районе в примерное время убийства. Параллельно оперативники вели работу по установлению личности убитого. Сыщики стали перебирать списки без вести пропавших. Их внимание привлекло дело жителя города, который числился без вести пропавшим с ноября 2017 года. К тому же остатки одежды подходили по описанию.

В ходе расследования супруги рассказали полицейским, что три года назад они нанимали рабочих для восстановления дома после пожара.

Сотрудники полиции установили подозреваемых рабочих, участвовавших в ремонте дома. В настоящее время они находятся под стражей. В рамках уголовного дела назначены четыре экспертизы, которые помогут окончательно установить личность убитого, а также выяснить мотивы данного преступления и степень участия в нем каждого из подозреваемых.

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