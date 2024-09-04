Распространяли идеологию насилия: религиозных экстремистов задержали в Казахстане

Задержаны пять граждан Казахстана и один иностранец

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Алматы. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В августе КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в Алматы, Карагандинской, Туркестанской и Улытауской областях проведены мероприятия по противодействию терроризму, сообщает пресс-служба КНБ.





Задержаны пять граждан Казахстана и один иностранец, являющиеся приверженцами деструктивного религиозного течения. Они подозреваются в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством социальных сетей.





Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, среди которых три боевые гранаты. Двое из подозреваемых ранее были судимы за грабеж и кражу.





В отношении задержанных ведутся досудебные расследования по статье 256 УК РК.





Иная информация разглашению не подлежит.



