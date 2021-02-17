Руководитель ТОО осужден за хищение более 22 млн тенге, выделенных на стажировку

Нур-Султан. 16 февраля. Kazakhstan Today - Завершено уголовное дело в отношении руководителя ТОО "Maxvidl" по факту хищения бюджетных средств и нецелевого использования государственного гранта, передает Kazakhstan Today.

Рахимов А. путем предоставления в АО "Казахстанский институт индустриального развития" фиктивных документов, подтверждающих получение услуг по обучению и стажировке работников в городе Перми (РФ), совершил хищение денежных средств в размере свыше 22 млн тенге. Данные средства предназначались на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Приговором суда Нур-Султан он признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190 УК РК, и ему назначено 3 года 9 месяцев условно с лишением права заниматься индустриально-инновационной деятельностью сроком на 4 года.

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