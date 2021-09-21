Руководство подведомственного предприятия МСХ подозревается в коррупции

НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело в отношении руководства РГП на ПХВ "Фитосанитария" Комитета государственной инспекции в Агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по факту получения взятки в значительном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Руководитель госпредприятия подозревается в получении взятки в значительном размере от представителя компаний-поставщиков за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов приема-передачи товаров, поставляемых в 11 территориальных филиалов РГП на ПХВ "Фитосанитария".

Все задержанные лица сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Окончательное решение о виновности подозреваемого будет вынесено судом. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - рассказали в пресс-службе Антикоррупционной службы.

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