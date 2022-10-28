Схрон с огнестрельным оружием обнаружили в Талдыкоргане

Павлодар. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 города Павлодара было рассмотрено дело в отношении бывших руководителей ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" (ПНХЗ) по факту мошенничества в особо крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями.

Судом установлено, что в период с 2017 по февраль 2022 года включительно подсудимые путем мошенничества, а также злоупотребления должностными полномочиями, действуя с прямым умыслом в целях извлечения выгод для себя, вопреки интересам предприятия, причинили ущерб государству в лице ТОО "ПНХЗ" на сумму 753 189 541 тенге.

Уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины. Поэтому дело было в согласительном производстве, все участники были согласны с условиями процессуального соглашения.

Подсудимые полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и полностью возместили ущерб.

По итогам рассмотрения процессуального соглашения судом был вынесен обвинительный приговор с назначением подсудимым наказания.

А. признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК (Мошенничество в особо крупном размере) и приговорен к пяти годам лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет.

Д. и А. признаны виновными по пункту 3 части 4 статьи 361 УК (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и приговорены к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и других госструктурах.

В отношении каждого осужденного установлен пробационный контроль. Приговор в законную силу не вступил.