Ввозили поддельные доллары: иностранных фальшивомонетчиков задержали в Костанайской области   

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Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент по противодействию коррупции по городу Алматы задержал директора парка Медеу Алмаса Аттапханова, его заместителя Алмаса Айкимбаева и руководителя организационно-правового отдела Аскара Жанаева.





Проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц по факту получения взятки от субъекта предпринимательства за подписание актов выполненных работ по ранее заключенным договорам о государственных закупках", - говорится в официальном ответе Антикора на запрос Zakon.kz .





Как отметили в ведомстве, иная информация по уголовному делу в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.





Ранее по подозрению в коррупционном правонарушении был задержан руководитель ГУ "Казселезащита" Карим Кокербаев.





Напомним, в прошлом году депутаты Народной партии Казахстана потребовали наказать виновных в выводе земель Алматинской обсерватории и астрофизического института под строительство коттеджей. Земли были выведены под застройку решением экс-акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в 2021 году.





Генпрокурор Берик Асылов поручил прокурору города Алматы в короткие сроки проверить информацию по обращению депутата мажилиса Азата Перуашева об отчуждении части территории Медеуского природного парка.





О выводе части рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медеу в жилую зону рассказал юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек.





По его словам, после того как откорректировали регламент, на одном из вышеуказанных земельных участков поменяли целевое назначение и разделили земельный участок, где расположен глухой лес с уникальным животным и растительным миром, по 10 соток почти на 60 участков. И это сделали в марте текущего года.





Представляет ли алматинская общественность, о чем идет речь? Практически 20% всей территории Медеуского госприродного парка с легкой руки акима города Алматы потеряла статус рекреационной зоны и превратилась в жилую зону, подверглась разделу, отчуждению, смене целевого назначения земельных участков и массовой застройке", - подчеркнул юрист.





Базарбек сообщил, что ряд собственников получили архитектурно-планировочное задание (АПЗ), согласовали эскизные проекты элитных коттеджей, зон отдыха, гостевых домов, таун- и пентхаусов и ждут разрешения на строительство.