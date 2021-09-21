Снабженец с помощью поддельных накладных обманул фирмы в Алматы на 20 млн тенге

АЛМАТЫ. 20 СЕНТЯБРЯ - В Алматы снабженец подделывал накладные, обманув несколько фирм на 20 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 30-летнего гражданина С. Он подозревается в совершении серии мошеннических действий, сообщает Polisia.kz.

Гражданин С. устроился снабженцем на склады различных фирм города. Спустя некоторое время, освоившись и войдя в доверие к его работникам, подделывал накладные на отпуск товара со склада. Получив товар, скрывался в неизвестном направлении, а потом посредством интернет-площадок реализовывал добытое преступным путем по цене, ниже рыночной. Общий материальный ущерб составил 20 млн тенге", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

В полиции отметили, что схему обмана подозреваемый придумал сам и действовал в одиночку. В настоящее время три уголовных дела по данной схеме соединены в одно производство и расследуются по пункту 4 части 2 статьи 190 УК РК.

На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Проводятся следственные мероприятия.

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