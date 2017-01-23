Сторожа машинотракторной мастерской в Акмолинской области подозревают в краже запчастей на 350 тыс. тенге

Кокшетау. 23 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области по подозрению в краже автозапчастей на 350 000 тенге задержан сторож машинотракторной мастерской, сообщила пресс-служба ДВД региона.

Преступление было совершено в селе Новоникольское Сандыктауского района. 20 января в районный отдел полиции поступило заявление директора ТОО. Он сообщил, что 17 декабря 2016 года неизвестные лица из бокса машино-тракторной мастерской, расположенной на территории населенного пункта, похитили автозапчасти и комплектующие трактора МТЗ-82, в том числе редуктор привода переднего моста, комплект гидравлической системы и топливный насос. Сумма ущерба составила 352 000 тенге, передает Kazakhstan Today.

В полиции проинформировали, что в течение месяца работники мастерской пытались самостоятельно найти подозреваемого, а после безуспешных попыток, обратились в полицию. Полицейские раскрыли это преступление в тот же день, когда поступило заявление.

Опытные оперативники выдвинули версию, что к преступлению может быть причастен кто-то из сотрудников мастерской, так как для того, чтобы вынести запчасти, необходим доступ к охраняемым боксам.

В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан 36-летний сельчанин, работающий сторожем МТМ. У него были обнаружены и изъяты похищенные детали, имеются признательные показания.

По этому факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 188 УК РК (Кража), уточнили в пресс-службе.

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