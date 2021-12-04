Судья Верховного суда Казахстана получил 5 лет за взятки

Суд установил, что Жангуттинов, являясь лицом, занимающим ответственную государственную должность, путём обмана под видом взятки пытался похитить у Тургунбаевой через посредника денежные средства в сумме 7 тыс. долларов США. При получении денег Жангуттинов был задержан. Тургунбаева через посредника совершила дачу взятки в крупном размере - 27 тыс. долларов США, лицу, занимающему ответственную государственную должность.
В отношении посредника - Абдусаттарова - уголовное дело прекращено до суда в связи с добровольным сообщением правоохранительному органу о даче взятки", - сообщает пресс-служба суда.
При назначении наказания суд признал отягчающим обстоятельством в отношении Жангуттинова и Тургунбаевой нарушение ими присяги судьи и посчитал справедливым наказание в виде реального лишения свободы.
Мейраму Жангуттинову назначено 5 лет лишения свободы. Тургунбаевой, с учетом смягчающих обстоятельств: чистосердечного раскаяния, активного способствования раскрытию преступления и изобличению других участников преступления, назначено 5 лет лишения свободы".
Оба подсудимых пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области ряд должностных лиц привлечен к ответственности за коррупцию подчиненных.