Судья Верховного суда Казахстана получил 5 лет за взятки

ТУРКЕСТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Житель Туркестанской области осужден за незаконное получение государственных субсидий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Злоумышленники путем обмана, предоставления фиктивных документов присваивают средства, выделенные государством для развития социальной сферы, сельхоз- и других сфер, сообщает пресс-служба АФМ РК.

Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области завершили досудебное расследование в отношении руководителя ТОО "Ойсыл-Кара", совершившего мошеннические действия.

Гражданин Н. Кенегесов в период с 2018 по 2020 годы предоставил фиктивные сведения и документы в управление сельского хозяйства акимата Туркестанской области о посеве сельхозкультур.

Тем самым, незаконно получил субсидии на приобретение удобрений на сумму 4,7 миллиона тенге.

Н.Кенегесов осужден к 3 годам.