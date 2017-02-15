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У действовавших в Астане наркоторговцев изъято около 4 килограммов героина15.02.2017
Криминал  20:48

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - У действовавших в Астане наркоторговцев изъято около 4 килограммов героина, сообщили в пресс-службе ДВД города.

По информации пресс-службы, преступную группу задержали 14 февраля сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом, передает Kazakhstan Today.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий в городе Акколе была задержана организатор и руководитель ОПГ, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков 42-летняя жительница Акмолинской области, у которой изъят героин весом 3 кг 835 гр. Одновременно с этим в Астане сотрудниками полиции задержаны двое её соучастников, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы, двое ранее судимых, у которых также изъят героин общим весом более 80 грамм", - сообщил начальник УБН ДВД Астаны Талгат Сейльханов.

Как уточнили в пресс-службе, в ходе спецоперации из незаконного оборота изъято около 12 000 разовых доз наркотиков, цена которых на черном рынке превышает 47 млн тенге.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 218 (Легализация денег, полученных преступным путем), 262 (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в ней), 296, часть 4, (Незаконное хранение наркотических средств, в особо крупном размере), 297, часть 4, (Сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, совершенный преступной группой) УК РК. Задержанные водворены в ИВС ДВД Астаны, ведется следствие.
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Фото: www.tomsk.ru
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