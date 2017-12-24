Убийцу собственного 3-летнего внука приговорили к 19 годам колонии в Карагандинской области

Караганда. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Карагандинской области вынесли приговор 39-летнему убийце собственного внука. Виталий Таговский получил 19 лет колонии. Свою вину он признал и раскаялся в содеянном. Семья его уже простила и с приговором не согласна. Они намерены обжаловать решение суда, передает Kazakhstan Today.

Трагедия произошла в конце сентября. 39-летний Таговский вместе с супругой выпивали, поссорились, женщина ушла, а сельчанин остался дома вместе с 3-летним Арсеном. Из-за скандала малыш проснулся и долго плакал. Деду же померещилось, что визжит свинья, которую он резал утром, и он взялся за нож.

"Я вспомнил, что у меня еще была спрятана бутылка водки, и я выпил. Он все равно плакал. Я не знаю. У меня какое-то помутнение и что-то такое. Взял нож и все... Толком ничего не могу сказать. И потом, когда я это увидел, уже понял, что, кроме меня, никого, ничего не было и это совершить никто не мог", - цитирует подсудимого канал КТК

Сразу после случившегося Таговский сбежал. Он скрывался целых пять дней, а потом пришел с повинной. Уже на суде стало известно, что маленький Арсен умер от повреждения обеих сонных артерий. Дедушка нанес ему множество ранений в разные части лица обычным кухонным ножом. На тельце малыша эксперты также обнаружили свежие побои. Прокурор за жестокую расправу над ребенком просил пожизненного заключения.

"Действуя с особой жестокостью, стал наносить последнему множественные удары ножом в разные части тела, лица - лицу, находящемуся в беспомощном состоянии, внуку, причиняя тем самым особые мучения и страдания Резентюку Арсену. Последний, в свою очередь, от боли пытался защитить себя руками, прикрывая лицо, а также другие части тела, куда Таговский наносил удары ножом", - рассказал гособвинитель Дархан Кулжанбеков.

18-летняя мать Арсена оставила ребенка родителям и уехала на заработки в Караганду. Сама она и остальные домочадцы Виталия уже простили. На попечении у него были жена и еще шестеро детей. На всех слушаниях родные просили не наказывать убийцу слишком строго.

"Да, я простила папу. Конечно, может, меня кто-то не поймет, но папа как бы... папа нас во всем понимал, папа нас всегда поддерживал", - отметила Надежда Резентюк, мать Арсена.

Суд приговорил Таговского к заключению в тюрьму на 19 лет: учел, что он пришел с повинной, а родные простили. Дед-убийца будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также постановил начать принудительное лечение от алкоголизма и взыскать с осужденного больше двух миллионов тенге за проведение всех экспертиз. Обжаловать это решение будут теперь в областном суде.

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