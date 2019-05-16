Убийство шестилетней девочки расследуют в Алматы

Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - В Алматы расследуют дело об убийстве шестилетней Лизы Пылаевой, передает Kazakhstan Today.
Девочка погибла 12 мая при неизвестных обстоятельствах.
Данный факт в настоящее время расследуется в следственном управлении департамента полиции города Алматы. Зарегистрирован он в Едином реестре досудебного расследования по статье УК РК "Убийство". По делу уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка, после чего будет принято окончательное процессуальное решение", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.
О гибели девочки стало известно со слов ее отца, Александра Пылаева. Как сообщил его знакомый Игорь Лариков на своей странице в Фейсбуке, сначала отцу девочки сообщили, что на нее упала статуя. Потом родственники ребенка выдвигали другие версии случившегося. Александр Пылаев не верит ни в одну из них и требует объективного расследования.
Как сообщалось ранее, жительница Актау задушила своего 9-летнего сына. Женщину признали невменяемой и отправили на принудительное лечение. В Жамбылской области недавно произошло убийство девятилетней девочки. Ее тело нашли сожженным. Подозреваемый в убийстве задержан.
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