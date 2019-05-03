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Задушившую своего 9-летнего сына жительницу Актау направили на принудительное лечение в психбольнице

02.05.2019, 11:25 13258
Задушившую своего 9-летнего сына жительницу Актау направили на принудительное лечение в психбольнице
Актау. 2 мая. Kazakhstan Today - В Актау женщину, задушившую своего ребенка, приговорили к принудительному лечению в психиатрической клинике, передает Kazakhstan Today.
 
Страшная трагедия произошла в октябре прошлого года. Женщина задушила своего девятилетнего сына, привязав его веревкой к батарее, пишет портал InAktau.kz
 
Согласно результатам судебно-психиатрической и стационарной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизе, при совершении преступления женщина была в упадочном состоянии из-за головных болей, связанных с продолжительным психическим расстройством.
 
Постановлением специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области подсудимая А. освобождена от уголовной ответственности за совершение опасного деяния, предусмотренного пунктом 14 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство), в связи с совершением деяния в состоянии невменяемости. Ей предстоит принудительное лечение в психиатрическом стационаре при Республиканской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением.
 
Постановление суда не вступило в законную силу.
 
Напомним, в марте 2018 года няня талгарского дома-интерната задушила 8-летнего ребенка-инвалида. Мальчик задохнулся через 2 часа после того, как женщина привязала его за голову и шею к кровати, сообщал телеканал КТК. Ее осудили на 15 лет колонии общего режима.
 

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