В Актау живодера, прыгнувшего на голову котенку, приговорили к шести месяцам ограничения свободы

Вина подсудимого доказана протоколом допроса, видеозаписью и заключением ветеринарного врача. Сам живодер вину признал полностью

Фото: Polisia.kz

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Актау. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актауском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Актау, который 4 октября прыгнул на голову котенка, в результате чего животное пострадало и впоследствии скончалось.





Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев, сообщает " Лада





Сам подсудимый полностью признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.





Суд признал в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого Ордабаева Д. обстоятельство признания вины, чистосердечное раскаяние. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 5 части 3 статьи 316 УК, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев.





Приговор не вступил в законную силу.





В ноябре постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении Ордабаева Д. был отменен, апелляционное ходатайство прокурора города удовлетворено, дело возвращено прокурору для решения вопроса о проведении досудебного расследования.





Ранее казахстанцев шокировало видео, на котором 35-летний житель Актау в состоянии алкогольного опьянения прыгнул на голову котенку.





Стоит отметить, что в Казахстане наблюдается рост количества случаев жестокого обращения с животными.



