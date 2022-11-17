Живодер прыгнул на голову котенку: дело возвращено на досудебное расследование

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Усть-Каменогорск. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу два схрона с оружием обнаружили сотрудники колонии и полицейские в Восточно-Казахстанской области, сообщает - Сразу два схрона с оружием обнаружили сотрудники колонии и полицейские в Восточно-Казахстанской области, сообщает Polisia.kz

В ходе проведения ОПМ "Правопорядок" сотрудники учреждения № 17 департамента УИС совместно с сотрудниками полиции обнаружили схрон с оружием в одном из микрорайонов - в Алтае. Из тайника был изъят предмет, похожий на обрез гладкоствольного оружья.

Еще один схрон нашли оперативные сотрудники учреждения № 18 ДУИС по ВКО в поселке Красина, близ производственных складов возле деревьев. На месте был обнаружен обрез гладкоствольного ружья.

По двум фактам начато досудебное расследование по статье 287, часть 3, УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", вместе с тем назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Происхождение и принадлежность оружия будут установлены в ходе дальнейших оперативных и специальных мероприятий. Предположительно, схроны пролежали около двух лет.