Живодер прыгнул на голову котенку: дело возвращено на досудебное расследование

Фото: Polisia.kz
Актау. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении Ордабаева Д. отменен, апелляционное ходатайство прокурора города удовлетворено, дело возвращено прокурору для решения вопроса о проведении досудебного расследования.
Изначально в отношении подсудимого Д. был составлен протокол об уголовном проступке по факту жестокого обращения с животным, повлекшее его увечье (части 1 статьи 316 УК). Приговором суда Д. осужден по указанной статье с назначением наказания в виде привлечения к общественным работам на 60 часов. Прокурором на приговор суда подано апелляционное ходатайство, где он просил отменить приговор суда в отношении Д. и вернуть уголовное дело прокурору для проведения досудебного расследования", - сообщили в Мангистауском областном суде.
Как сообщает "Лада", в суд апелляционной инстанции прокурором были предоставлены новые доказательства, в частности видеозапись с полным изображением произошедшего события, где видно, что Д. Ордабаев в присутствии людей прыгал на кошку, обращался жестоко, что привело к увечью животного.
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении Д. отменен, апелляционное ходатайство прокурора города удовлетворено, дело возвращено прокурору для решения вопроса о проведении досудебного расследования", - подытожили в пресс-службе суда.
Ранее казахстанцев шокировало видео, на котором 35-летний житель Актау в состоянии алкогольного опьянения прыгнул на голову котенку.
Стоит отметить, что в Казахстане наблюдается рост количества случаев жестокого обращения с животными.
В августе сообщалось, что в Талдыкоргане живодеры отрезали котенку уши.
В середине мая в Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть.
Напомним, что с 1 марта в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.