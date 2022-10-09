Прыгнувший на голову котенку живодер отделался общественными работами

Фото: Polisia.kz
АКТАУ. 8 ОКТЯБРЯ - Суд Актау приговорил живодера, прыгнувшего на голову котенку, к 60 часам общественных работ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Актауском городском суде 7 октября рассмотрели дело в отношении Д., обвиняемого по части 1 статьи 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Жестокое обращение с животным).
Суд установил, что 4 октября около 22.00 подсудимый умышленно прыгнул на животное (кошку), причинив ей травмы, повлекшие увечье.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов. Обвиняемый полностью признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, информирует региональное издание "Лада".
За жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 120 месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток", - пояснили в суде.
Суд принял решение, что вина подсудимого доказана протоколом допроса, видеозаписью, сделанной на видеокамеру, и заключением ветеринарного врача.
Суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, полное признание подсудимым вины, его искреннее раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено", - подытожили в сообщении.
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов.
Напомним, казахстанцев шокировало видео, на котором 35-летний житель Актау в состоянии алкогольного опьянения прыгнул на голову котенку.
Стоит отметить, что в Казахстане наблюдается рост количества случаев жестокого обращения с животными.
В августе сообщалось, что в Талдыкоргане живодеры отрезали котенку уши.
Массовая бойня в Талгаре: зоозащитники обнаружили место, где убивали собак.
В середине мая в Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть.
Напомним, что с 1 марта в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.