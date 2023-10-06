В Акмолинской области учитель била ученика головой о доску

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Кокшетау. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из сельских школ Акмолинской области учительница несколько раз ударила школьника головой о школьную доску. На месте разбирается комиссия.





В Сети распространилось видео, на котором учительница поднимает ребенка из-за парты, отводит в сторону и, отчитывая, бьет несколько раз головой о школьную доску.





Как сообщает Telegram-канал qazaqstan_live , такая ситуация произошла в школе Иманжусипа Кутпанулы Аршалинского района Акмолинской области. По словам автора, мальчика избили за то, что он обернулся и попросил ручку.





В управлении образования Акмолинской области сообщили, что на место инцидента для выяснения обстоятельств выехала комиссия отдела образования.



