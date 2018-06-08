В Аксае убили предпринимателя

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В Аксае убили предпринимателя08.06.2018
  • Фото: http://mgorod.kz/
Криминал  09:57

Аксай. 8 июня. Kazakhstan Today - 7 июня, около пяти часов утра, в Аксае Западно-Казахстанской области было совершено убийство предпринимателя, передает Kazakhstan Today.

По словам пресс-секретаря управления здравоохранения Айнагуль Сакпусуновой, мужчина получил ножевые ранения в доме №10 в пятом микрорайоне, сообщает портал "Мой Город".

"На место происшествия была вызвана скорая помощь, однако мужчина скончался до ее приезда. Тело было передано сотрудникам правоохранительных органов", - рассказала Айнагуль Сакпусунова.


По словам местных жителей, убитый имел в городе несколько точек обмена валют.

Напомним, 8 октября 2015 года на веранде собственного дома был застрелен мужчина, который также занимался обменом валют. Убийство так до сих пор не раскрыли.
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