В Актау полицейские изъяли два килограмма синтетических наркотиков

Фото: Polisia.kz.
Актау. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актау полицейские изъяли два килограмма синтетических наркотических веществ, сообщает Polisia.kz.
28 октября около 17.15 на территории промышленной зоны города Актау задержаны 19-летняя гражданка и 21-летний гражданин. В ходе личного обыска у обоих изъято 49 свертков с синтетическими наркотическими веществами "мефедрон" и "скорость", - проинформировали в полиции.
При обыске квартиры полицейские обнаружили 4 пакета синтетических наркотиков. Общий вес изъятых веществ составляет два килограмма.
Сообщается, что подозреваемые дали признательные показания.
Данный факт был зарегистрирован по части 1 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Ранее сообщалось, что закладчика с крупной партией наркотиков задержали в Кокшетау.