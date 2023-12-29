В Актюбинской области иностранец получил 10 лет за распространение "синтетики"

Фото: Polisia.kz

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Актобе. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Узбекистана осужден на 10 лет лишения свободы за распространение синтетических наркотиков, сообщает - Гражданин Узбекистана осужден на 10 лет лишения свободы за распространение синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz





В июне в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного отдела полиции на станции Актобе установили и задержали 25-летнего гражданина Узбекистана. В ходе личного обыска у него изъяли 11 пакетиков мефедрона общим весом 4,88 грамма.





Иностранец работал закладчиком. В Telegram-чате получал от руководителя группы координаты тайников с наркотиками для их дальнейшей реализации по Актобе.





Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области гражданин Узбекистана признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.



