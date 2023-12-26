Полицейские изъяли более 150 кг различных наркотиков в регионах Казахстана  

За изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотиков предусмотрено наказание от 5 до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Фото: Polisia.kz

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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности МВД совместно с территориальными подразделениями во второй декаде текущего месяца проведен ряд задержаний с изъятием крупных партий наркотиков. Изъято 150 кг различных наркотиков, сообщает - Сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности МВД совместно с территориальными подразделениями во второй декаде текущего месяца проведен ряд задержаний с изъятием крупных партий наркотиков. Изъято 150 кг различных наркотиков, сообщает Polisia.kz





Всего за вторую декаду декабря из незаконного оборота сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности МВД изъято более 150 кг различных наркотических средств. МВД предупреждает, что уголовная ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов предусмотрено наказание от 5 до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусайынов.









По данным полиции, в Жамбылской области задержан житель города Шу, у которого в скотном сарае обнаружены полипропиленовые мешки с марихуаной общим весом 111 кг и гашиш общим весом 3 кг, а также незарегистрированное охотничье ружье 12-го калибра. Подозреваемый намеревался сбыть наркотики в городе Алматы.





В поселке Покровка Алматинской области задержана 37-летняя местная жительница, у которой изъято синтетическое вещество "мефедрон" общим весом 61 грамм.





Столичными полицейскими задержан астанчанин. У мужчины изъято 153 грамма мефедрона.





В Актау задержан ранее судимый горожанин, у которого при личном досмотре и в арендуемой квартире изъяты психотропные синтетические вещества общим весом 225 граммов.





В Петропавловске задержан житель города, у которого также при личном досмотре и в арендуемой квартире обнаружено синтетическое вещество "альфа-PVP" общим весом 351 грамм.





На одной из улиц Атырау задержан житель города. У него при личном досмотре и обыске квартиры полицейские изъяли "альфа-РVP". Общий вес синтетики составил 115 граммов.



