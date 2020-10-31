В Актюбинской области у браконьеров изъяли 167 рогов сайги

Актобе. 30 октября. Kazakhstan Today - В поселке Бегимбет Шалкарского района в ходе розыскных мероприятий в мотоцикле обнаружен мешок с 167 рогами сайги, передает Kazakhstan Today.

28 октября в ходе проведения ОПМ "Браконьер" сотрудниками Шалкарского отделения полиции при проведении оперативно розыскных и специальных мероприятий в поселке Бегимбет Шалкарского района задержаны 36-летний местный житель и 28-летний житель Аральского района Кызылординской области.

В ходе проведения санкционированного обыска из мотоцикла марки "ИЖ Планета-3" без государственных регистрационных номеров, находящегося во дворе дома одного из подозреваемых, изъят полипропиленовый мешок с рогами сайгака в количестве 167 штук. Кроме того, из кладовой комнаты вышеуказанного дома изъято одноствольное охотничье ружье 12-го калибра "ИЖ-18ММ" и 12 патронов к нему. Также в кухонной комнате из-под умывальника изъят полиэтиленовый пакет с мясом сайгака весом 5 килограммов", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенным к использованию видам растений или животных, их частями или дериватами".

Один из подозреваемых в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, занимающихся оптовым закупом рогов сайги и их реализацией в страны ближнего зарубежья", - добавили в полиции.





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