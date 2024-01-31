30.01.2024, 09:48 33551
В Алматы обнаружен схрон с арсеналом оружия, похищенного во время январских событий
Фото: КНБ РК
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - 24 января 2024 года Комитетом национальной безопасности в Алматы обнаружен схрон с арсеналом оружия, сообщили в пресс-службе комитета.
Изъято 30 единиц вооружения, включая автоматы Калашникова, пистолеты, ружья, а также 5 гранат, 10 дымовых шашек и 221 патрон различного калибра. По предварительным данным, найденное оружие было похищено во время январских событий", - проинформировали в КНБ.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan высказался о трагических январских событиях 2022 года.
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30.01.2024, 20:42 16966
Житель Уральска угрозами вовлек в проституцию 28-летнюю девушку
Проводится досудебное расследование
Фото: Depositphotos
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Уральск. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подразделением по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО задержан житель областного центра, который длительное время путем угроз, применения насилия вовлекал в занятие проституцией 28-летнюю девушку, сообщает пресс-служба МВД РК.
По факту вовлечения в занятие проституцией проводится досудебное расследование.
Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала о специфике преступлений в отношении женщин в Казахстане.
30.01.2024, 17:40 25126
Казахстанцы вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging свыше 291 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы вложили в финансовую пирамиду Chia Tai Tianging свыше 291 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Tianging в Кокшетау привлекала инвесторов, тем самым обещая новым вкладчикам гарантированный доход на постоянной основе без всякого риска, за что получала незаконную прибыль. В результате незаконных действий в оборот финансовой пирамиды неправомерно вовлечены денежные средства граждан на общую сумму более 291 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Ранее суд приговорил руководителя структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical к шести годам лишения свободы.
30.01.2024, 14:08 29136
Полицейские стреляли по колесам автомобиля при задержании пьяного водителя в области Абай
38-летний водитель оказался в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
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Семей. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские применили табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя в поселке Ново-Баженово близ Семея.
Ночью 28 января патрульные заметили внедорожник, водитель которого при виде полицейских увеличил скорость.
Не подчиняясь законным требованиям полицейских, уходя от погони, лихач передвигаясь по населенному пункту, создавал аварийную ситуацию", - информирует Polisia.kz.
Для задержания подозрительного водителя полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух, после которого выстрелили по колесам авто.
По словам полицейских, водитель остановленного Mitsubishi Pajero оказался в состоянии наркотического и алкогольного опьянения средней степени.
Машина водворена на штрафстоянку.
Водитель привлечен к ответственности за невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства, а также за управление авто в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
Решением суда 38-летний водитель арестован на 15 суток и лишен водительских прав на семь лет.
Напомним, в Абайской области пьяный водитель опрокинул большегруз с прицепом.
29.01.2024, 20:43 48326
В Костанайской области задержали группу, распространявшую наркотики
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области полицейскими задержана группа лиц, распространявшая синтетические наркотики, сообщает Polisia.kz.
Четверо подозреваемых содержатся под стражей. За незаконный сбыт наркотиков в группе лиц по предварительному сговору им грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Фигуранты уголовного дела занимались распространением "синтетики" на территории региона.
Полицейскими установлено, что молодая супружеская пара, получив партию наркотиков от 300 до 500 граммов, дома расфасовывала их по zip-пакетам на мелкие дозы и далее передавала закладчикам. Каждому по 30-40 таких пакетиков.
Полицейские изъяли более 300 граммов синтетического наркотика, деньги и травматическое оружие. По веществам назначили судебно-химическую экспертизу. Со слов самих преступников, это был мефедрон и PVP.
Отмечается, что полкилограмма синтетического наркотика на черном рынке стоит около 15 млн тенге.
В ДП Костанайской области сообщили, что за 2023 год из незаконного оборота было изъято 430 кг наркотических средств, из них более 10 кг составили синтетические наркотики.
Ранее закладчика-иностранца задержали с поличным в Шымкенте. У него изъяли "синтетику" в особо крупном размере.
В Атырау у закладчиц изъяли 300 доз наркотиков.
29.01.2024, 19:53 49336
Мошенник из Казахстана жил в Бишкеке по паспорту умершего кыргызстанца
Казахстанец неоднократно использовал паспорт гражданина Кыргызстана, умершего в 2000 году
Фото: ГУВД Бишкека
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Бишкек. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Следственной службой ГУВД Бишкека задержана подозреваемая в незаконной выдаче паспорта иностранному гражданину, который находился в розыске, сообщает пресс-служба ведомства.
30 декабря 2023 года примерно в 14.00 в ходе мониторинга камер видеонаблюдения, системы распознавания лиц сотрудники УПСМ по ГУВД Бишкека задержали разыскиваемого иностранца О.А. 1985 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 217, часть 3, пункт 2 (Создание и руководство финансовой инвестиционной пирамидой), УК Республики Казахстан. Заочно избрана мера пресечения - арест.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный О.А. незаконно получил и неоднократно использовал паспорт гражданина Кыргызстана, умершего в 2000 году.
Кроме этого, он пересек государственную границу Кыргызстана, скрываясь от правоохранительных органов Казахстана, а должностные лица регистрационного органа оказали содействие для дальнейшей легализации на территории КР разыскиваемого преступника.
Более того, его привлекли к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Он был осужден к штрафу в сумме 150 тысяч сомов.
По данному факту следственной службой возбуждено уголовное дело по статье 347 (Незаконная выдача паспорта) УК Кыргызской Республики.
В ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий разоблачена преступная деятельность ведущего специалиста отдела паспортно-визовой и регистрационной работы Октябрьского района Бишкека департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития Кыргызстана К.А., 1981 года рождения, которая была задержана и водворена в порядке статьи 96 УПК КР в ИВС ГУВД Бишкека.
29.01.2024, 17:25 53141
Экс-министру юстиции Марату Бекетаеву вновь продлили арест
Фото: ortcom.kz
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему министру юстиции Казахстана Марату Бекетаеву продлили арест до 21 февраля 2024 года, сообщает пресс-служба столичного суда.
Специализированным межрайонным следственным судом города Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бекетаева М. до 21 февраля 2024 года", - проинформировали в суде.
Ранее Антикор сообщал о задержании экс-министра юстиции, но не уточнил, о ком именно речь. Позже в ведомстве подтвердили, что задержанным экс-министром юстиции является Марат Бекетаев.
В ведомстве отметили, что в данный момент подозреваемый с санкции суда заключен под стражу на 2 месяца. Позже стало известно, что бывший министр юстиции Марат Бекетаев был задержан при попытке скрыться из страны.
29.01.2024, 16:04 54486
Госинспектор зарегистрировал более пятидесяти автомобилей по поддельным документам в Акмолинской области
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области завершено расследование уголовного дела по фактам незаконной поставки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.
По данным АФМ, организатор схемы с бывшим старшим государственным инспектором управления административной полиции департамента полиции Акмолинской области в период с декабря 2020 года по январь 2022 года организовали массовую первичную регистрацию транспортных средств.
В ведомстве уточнили, что данные автомобили были ввезены из-за рубежа без уплаты положенных сборов и платежей, без утверждения электронных заявок. Регистрация авто проводилась с применением поддельных платежных документов.
В результате неоплаченных сборов государству причинен ущерб на 401,3 млн тенге.
Напомним, в Акмолинской области работники спецЦОНа подозреваются в незаконной регистрации грузовых авто.
29.01.2024, 14:22 45571
До десяти лет колонии грозит школьнику из Актобе за распространение наркотиков
В прошлом году за распространение наркотиков привлекли более 40 подростков
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Актобе. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе задержан девятиклассник, подозреваемый в распространении синтетических наркотиков, сообщил на брифинге заместитель начальника департамента по борьбе с наркопреступностью Министерства внутренних дел Бахытжан Амирханов.
Буквально на днях в при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Актобе задержан несовершеннолетний ученик 9-го класса средней школы. В ходе обыска у него обнаружены свертки с веществом в количестве 48 штук", - рассказал представитель МВД.
При этом он подчеркнул, что за сбыт наркотиков закон предусматривает уголовную ответственность с 14-летнего возраста, а наказание может достигать 10 лет лишения свободы.
Представитель МВД сообщил, что в прошлом году за распространение синтетических наркотиков задержаны свыше 40 подростков и несовершеннолетних. За текущий месяц к ответственности за распространение наркотиков привлекли четырех несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что закладчика-иностранца задержали с поличным в Шымкенте.
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