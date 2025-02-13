12.02.2025, 12:25 28191
В Алматы обнаружили расчлененное тело женщины
Фото: Depositphotos
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Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы на территории мусороперерабатывающего предприятия обнаружили расчлененное тело женщины, передает корреспондент агентства.
По факту убийства человека отделом полиции при УП Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в департаменте полиции мегаполиса.
По предварительным данным, подозреваемый в ходе ссоры на почве совместного распития спиртных напитков убил свою сожительницу.
Другие обстоятельства устанавливаются", - добавили в пресс-службе.
Ранее информация об обнаружении тела женщины 1989 года рождения появилась в телеграм-канале "Криминальный Казахстан".
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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12.02.2025, 15:40 23356
У двух иностранцев полиция изъяла более трех тысяч sim-карт
С начала года пресечена деятельность 10 ячеек мошенников, изъято 36 единиц оборудования sim-box, более 8 тысяч sim-карт
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Кокшетау. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау и Жезказгане киберполицейские задержали двух безработных иностранцев, у которых изъяли более трех тысяч sim-карт, сообщает Polisia.kz.
При обыске в двух городах изъято два устройства sim-box на 128 слотов каждый, более трех тысяч sim-карт, а также роутеры, сотовые телефоны и маршрутизаторы", - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Аслан Ускембаев.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания.
Всего, по данным полиции, с начала года пресечена деятельность 10 ячеек мошенников, задержано 11 лиц, из них четверо иностранцев. Изъято 36 единиц оборудования sim-box, более 8 тысяч sim-карт, 11 компьютеров, 452 usb-модемов.
Ранее сообщалось, что в Караганде у россиянина изъяли почти 2000 sim-карт. Оборудование для мошеннических звонков изъяли у 19-летнего жителя Алматы
В свете участившихся случаев обмана среди пенсионеров, полиция Алматы настоятельно рекомендует всем гражданам обучать своих пожилых родственников основам безопасности.
12.02.2025, 11:41 29881
Товары на 450 млн тенге похитили в одной из торговых сетей Астаны
Фото: Polisia.kz
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшие работники одной из крупных торговых сетей в Астане организовали схему хищения товаров и похитили технику на 450 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
Преступную схему разоблачило управлением по борьбе с организованной преступностью при содействии прокуратуры.
Группа лиц в сговоре с бывшими работниками торговой сети, используя допуск к электронной системе продаж, в течение двух лет похитила товар на общую сумму более 450 млн тенге. Технику, полученную криминальным путем, они реализовывали в разных городах страны", - рассказали в полиции.
Полиция провела свыше 20 обысков.
Изъято более 120 единиц различной техники, в том числе десятки сотовых телефонов известных производителей, крупная сумма денег, травматические пистолеты и патроны различного калибра. Досудебное расследование проводится по фактам хищения и мошенничества в особо крупном размере", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
12.02.2025, 11:15 32531
Более 16 лет был в розыске: в Шымкенте задержан подозреваемый в убийстве
Фото: pixabay.com
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Шымкент. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте задержан подозреваемый в убийстве, находившееся в розыске более 16 лет, сообщает прокуратура города.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что преступник находился в международном розыске более 16 лет.
9 января 2009 года возле кафе "Aстория" гражданин А. применив огнестрельное оружие, совершил особо тяжкое преступление против личности, после чего скрылся", - добавили в пресс-службе.
Ранее совершенное 25 лет назад убийство раскрыли в Уральске.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
12.02.2025, 11:10 31486
Замаскированную под продажу БАДов финпирамиду разоблачили в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане выявлена схема отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды "LIVEGOOD", сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Следствие установило, что в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды "LIVEGOOD", замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок. Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников. Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков", - пояснили в АФМ.
Подписку в компании за 50 долларов США с ежемесячной оплатой приобрели более 6 тысяч человек, в надежде получать бонусы до 2 000 долларов США в месяц в зависимости от уровня.
На незаконно полученные денежные средства подозреваемый приобрел 2 квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже "Binance" в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тыс долларов США", - рассказали в АФМ.
Суда арестовал указанное недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные денежные средства в сумме 19 млн тенге и 4 тыс долларов США.
7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту г.Астана при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в ведомстве.
8 февраля его арестовали на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.
Ранее в Павлодарской области было заведено уголовное дело в отношении создательницы финпирамиды "Автолюкс", обманувшей более 150 человек.
12.02.2025, 10:10 34336
Жителя области Абай задержали по подозрению в пропаганде терроризма
Фото: КНБ РК
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Семей. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры и внутренних дел задержан житель области Абай. Он подозревается в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, сообщили в пресс-службе КНБ.
В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса", - проинформировали в комитете.
В КНБ отметили, что иная информация разглашению не подлежит.
12.02.2025, 09:17 35651
В Астане подросток напал с ножом на ребенка в лифте
Фото: скриншот из видео police__astana
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По факту нападения на ребенка в лифте в Астане возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого установлен несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Он вместе с законным представителем незамедлительно доставлены в полицию. Будут приняты меры по изолированию нападавшего сразу после проведения необходимых следственных действий", - сообщили в полиции.
Кроме того, по данным ДП, законный представитель несовершеннолетнего привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
Пострадавший ребенок госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
11.02.2025, 20:51 46211
Житель Тараза заплатит 36 тысяч тенге за то, что его сын издевался над одноклассником
Фото: depositphotos
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Тараз. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе суд оштрафовал отца школьника за буллинг одноклассника, сообщает пресс-служба ССпАП города.
В декабре 2024 года ученик 7 класса средней школы 12-летний несовершеннолетний С. систематически унижал своего одноклассника А. вместе с двумя одноклассниками, которые ранее стояли на внутришкольном и городском учетах. Они неоднократно ставили подножки, обзывали, отбирали и прятали учебные принадлежности, подкидывали в рюкзак игрушечный нож, выбрасывали верхнюю одежду на пол, а также избили с нанесением травмы своего одноклассника А.
В судебном заседании законный представитель Ш. свою вину не признал и пояснил, что его сын С. к драке не причастен.
Сам С. в суде признал, что он обзывал и закидывал снежками, подкидывал в сумку игрушечный нож и неоднократно прятал пенал и книги одноклассника А.
Постановлением суда законный представитель Ш. признан виновным, и на него наложен штраф в размере 36 тыс. тенге.
Постановление суда вступило в законную силу.
Ранее в Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали о случаях буллинга, вымогательства в отношения детей, выявленных в рамках проекта "Счастливое и безопасное детство". В рамках реализации проекта прокуроры посетили более 63 тысяч семей, чтобы выявить случаи угрозы или насилия в отношении детей. В результате работы начато 93 досудебных расследования в отношении опекунов и попечителей, родителей и других лиц; к административной ответственности привлечено 11 тысяч родителей и законных представителей за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей; из неблагополучных семей 342 ребенка переданы под опеку государства. Кроме того, поданы 54 иска на ограничение родительских прав и 92 иска на полное их лишение.
11.02.2025, 11:30 45856
В Алматинской области при изготовлении психотропных веществ задержали казахстанца
Проводится досудебное расследование
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Конаев. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области при изготовлении психотропных веществ задержали и взяли под стражу казахстанца, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Ликвидирована нарколаборатория. При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана", - проинформировали в КНБ.
По информации пресс-службы, в ходе обыска изъято свыше 15 килограммов наркотического средства "альфа-PVP" и 70 литров этого вещества на стадии кристализации, а также 200 литров прекурсоров и лабораторное оборудование.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)", - добавили в комитете.
Ранее подозреваемую в сбыте психотропных веществ задержали в Алматы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?