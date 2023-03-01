В Алматы работники караоке-баров подозреваются в торговле наркотиками

Подозреваемые, находясь в квартире потерпевшего, в ходе распития спиртных напитков потребовали отдать им велосипед

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Байконур. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой комплекса "Байконур" в правоохранительные органы Казахстана направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, совершивших предусмотренное частью 2 статьи 162 УК РФ преступление (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия), - Прокуратурой комплекса "Байконур" в правоохранительные органы Казахстана направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, совершивших предусмотренное частью 2 статьи 162 УК РФ преступление (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.





Подозреваемые, находясь в квартире потерпевшего, в ходе распития спиртных напитков потребовали отдать им велосипед. Получив отказ, стали избивать потерпевшего. Далее, угрожая убийством, один из них держал хозяина квартиры, а второй ножом нанес мужчине повреждения. После чего преступники скрылись с места происшествия, прихватив велосипед.





По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное имущество обнаружено и возвращено собственнику.





Принимая во внимание, что обвиняемые являются гражданами Казахстана, уголовное дело прокуратурой комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления дальнейшего уголовного преследования.





Ранее сообщалось, что житель Байконура избил российского полицейского.





Восемнадцать лидеров и активных членов общественно опасной организованной преступной группы задержали в результате совместной спецоперации сотрудники Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел Казахстана совместно с Федеральной службой безопасности и МВД России. В группировку входили граждане Казахстана и России. Одновременно в Астане, Кызылорде и Конаеве задержаны пособники данной ОПГ.



