В Алматы собаку избили палкой до полусмерти

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АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - Житель Алматы избил собаку до полусмерти, после чего вытащил животное за ворота, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Хозяин избил палкой собаку до полусмерти. После выволок полуживое животное, привязав за лапы, на веревке за ворота и бросил. Все это происходило на глазах у соседей. Соседи видели и слышали, как летала палка и кричал пес, которого забивали насмерть. На фото видно следы крови на палке, и собаку, не подающую признаков жизни! У собаки кровотечение изо рта и, по всей видимости, сломаны ребра", - пишут в паблике Елден Хабар.

Факт жестокого обращения с животным подтвердили в департаменте полиции города. По данному факту в настоящее время разбирается управление полиции Бостандыкского района. Заявление о принятии мер уже написано. В полиции пообещали провести весь комплекс необходимых мероприятий.

Ранее зоозащитники Сатпаева возмутились массовым отстрелом собак. По их словам, служба отлова убивает даже домашних животных, несмотря на то, что они привязаны.

Ветеринары Байконыра сообщили , что в городе участились случаи отравления домашних и беспризорных животных. Специалисты не исключают их намеренное отравление.

Напомним, в Казахстане предлагают привлекать к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 14 лет.

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