Зоозащитники возмущены массовым убийством собак в Сатпаеве

Сатпаев. 16 марта. Kazakhstan Today - Зоозащитники Сатпаева возмущены массовым отстрелом собак. По их словам, служба отлова убивает даже домашних животных, несмотря на то, что они привязаны, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает газета " Новый вестник " со ссылкой на волонтеров, после трагической гибели шестилетней девочки, которую загрызли бездомные собаки, служба отлова стала отстреливать всех собак без разбора.

Сотрудники отлова перестреляли собак во дворе дачного дома, на частной территории. Они были на цепях. Это уже край. Требуем от полиции Сатпаева установить личности виновных и привлечь к уголовной ответственности по статье 316 (Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье) УК РК. Требуем привлечь к уголовной ответственности за применение огнестрельного оружия в жилом секторе, что влечет угрозу жизни людей, и за уничтожение, порчу личного имущества, находящегося на территории частной собственности", - требуют зоозащитники.

Напомним, в Казахстане предлагают привлекать к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 14 лет.

13 марта на онлайн-платформе otinish.kz опубликована петиция, в которой предлагается направить средства, ежегодно выделяемые государством на уничтожение бродячих животных, на заботу о них.

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