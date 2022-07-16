В Алматы жестоко избили двух парней из-за небольшого ДТП

АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - В Алматы на улице Бокейханова из-за незначительной дорожной аварии жестоко избили двух парней, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Родные жестоко избитых на дороге парней Алматы боятся, что нападавшие избегут наказания. Кровавая драка из-за небольшого ДТП на улице Бокейханова потрясла казахстанцев.
По кадрам видно, как автомобиль подрезает "Дэу Матиз". Сначала начинается перепалка, которая перерастает в бойню. В итоге двое юношей попали в больницу. У них тяжелые травмы", - сообщает телеканал Astana.tv.
По словам матери одного из пострадавших, если бы рядом не было свидетелей, парней могли бы убить.
Сотрясение мозга, внутричерепная травма, сильные ушибы, отбито плечо у моего сына, разбиты зубы. Я все понимаю, на дорогах всякое бывает. Водители подрезают, сталкиваются и матерят друг друга. Но чтобы бить вот так жестоко. Они убивали. Если бы это случилось ночью, не было свидетелей, их просто бы закатали там в асфальт и все", - рассказала мать одного из пострадавших парней Елена Картавых.
В полиции сообщили, что личности нападавших установлены. Ведется расследование по статье "Хулиганство". По ней виновным может грозить два года тюрьмы.
Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных молодыми людьми. Кроме того, с их участием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление объективных обстоятельств дела", - сообщили в городском департаменте полиции.
Однако родные избитых молодых людей с полицейскими не согласны. Говорят, статью необходимо переквалифицировать на более жесткую.
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